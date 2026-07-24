Alphabets rekordoverskud kaldes en illusion – analytiker nedgraderer aktien

Alphabets overskud firdobledes på papiret, men ifølge analytikere skyldes det urealiserede gevinster fra SpaceX og Anthropic, der skjuler et historisk cash-dræn.

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Alphabet kunne for nylig fremvise et overskud, der på papiret var firdoblet i forhold til samme periode året før. Men bag de imponerende tal gemmer der sig ifølge flere analytikere en historie, der ser markant mindre rosenrød ud, når man kigger nærmere på, hvad der reelt driver væksten.

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Ifølge en analyse fra Seeking Alpha, der har nedgraderet sin anbefaling af aktien, er en stor del af det rapporterede overskud drevet af urealiserede gevinster på Alphabets kapitalandele i rumfartsselskabet SpaceX og AI-selskabet Anthropic. Analytikeren argumenterer for, at investorer i praksis “bliver narret” til at tro, at Alphabets kerneforretning performer bedre, end den reelt gør.

Papirgevinster maskerer et cash-dræn

MarketWatch beskriver samme mønster og peger på, at den enorme profitvækst i høj grad er en “illusion”, der bæres af ikke-realiserede gevinster fra egenkapitalinvesteringer snarere end af faktisk operationel indtjening. Ifølge mediet dækker de flotte regnskabstal reelt over et historisk stort forbrug af likvide midler i selskabet.

Det er en pointe, der går igen hos begge kilder: Når man renser overskuddet for de urealiserede gevinster på investeringerne i SpaceX og Anthropic, ser billedet markant anderledes ud. Alphabet har i den seneste tid investeret massivt i kapacitet til kunstig intelligens, hvilket lægger et betydeligt pres på selskabets frie cash flow.

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Hvorfor det betyder noget for investorer

Sondringen mellem realiseret og urealiseret indtjening er central for, hvordan investorer bør vurdere Alphabets fremtidige indtjeningskraft. Urealiserede gevinster på kapitalandele kan svinge kraftigt fra kvartal til kvartal og afhænger af værdiansættelsen af unoterede selskaber som SpaceX og Anthropic – værdier, der ikke nødvendigvis afspejler kontanter, Alphabet reelt kan disponere over.

Når analytikere derfor kalder overskudsvæksten en “illusion”, handler det om, at den regnskabsmæssige bundlinje ikke fortæller hele historien om, hvor godt Alphabets forretning – herunder Google Search, Cloud og YouTube – rent faktisk performer isoleret set. Samtidig stiger selskabets investeringer i AI-infrastruktur markant, hvilket lægger yderligere pres på de faktiske kontantstrømme.

Nedgraderingen kan få betydning for aktiekursen

Seeking Alphas nedgradering af Alphabet-aktien er et signal til markedet om, at den umiddelbare vækstfortælling bør tages med et gran salt. For danske investorer, der har eksponering mod Alphabet direkte eller gennem globale tech- og indeksfonde, er det værd at holde øje med, hvordan selskabets frie cash flow udvikler sig i de kommende kvartaler – ikke kun hvordan den samlede bundlinje ser ud.

Alphabet er en af de mest vægtede aktier i mange globale indeksfonde og ETF’er, som også indgår i danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger. En vedvarende debat om kvaliteten af selskabets indtjening kan derfor på sigt få betydning for kursudviklingen og dermed for det bredere marked, herunder tech-tunge indeks som Nasdaq, som mange danske investorer har eksponering mod.

Historien om Alphabets regnskab føjer sig ind i en bredere tendens blandt de store techselskaber, hvor massive investeringer i kunstig intelligens i stigende grad udfordrer den traditionelle måde at læse kvartalsregnskaber på. Investorer bør derfor være opmærksomme på forskellen mellem regnskabsmæssig og reel indtjeningsevne, når de store techgiganter rapporterer i de kommende kvartaler.

Kilder: Seeking Alpha, MarketWatch