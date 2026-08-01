Amazon-aktien eksploderer efter regnskab: AWS-vækst booster kursen op til 15 pct.

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AMZN.US 271,58 ▲ +15,32% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Amazon-aktien steg kraftigt fredag, efter at selskabets kvartalsregnskab viste markant fremgang i cloud-forretningen AWS. Ifølge Economic Times steg aktien 13 procent, mens BeInCrypto opgør stigningen til op mod 15 procent målt på det største intradag-udsving efter regnskabet. Uanset den præcise procentsats er der tale om en af de kraftigste enkeltdags-bevægelser i Amazon-aktien i flere år.

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Stigningen kommer efter, at Amazon Web Services (AWS) leverede sin hurtigste omsætningsvækst i over fire år. Ifølge BeInCrypto voksede AWS-forretningen med 37 procent, hvilket overraskede investorer, der på forhånd havde frygtet, at Amazons enorme investeringer i kunstig intelligens ikke ville kaste tilstrækkeligt afkast af sig på kort sigt.

Analytikere hæver kursmål

Regnskabet fik flere Wall Street-analytikere til hurtigt at opjustere deres forventninger til aktien. Ifølge BeInCrypto er kursmålene efterfølgende blevet hævet til helt op mod 400 dollar per aktie, hvilket signalerer, at markedet nu tror mere på, at Amazons AI-satsning kan omsættes til reel indtjening fremover.

Ledelsens udmeldinger om et fortsat stærkt udsyn for cloud-forretningen bidrog ifølge Economic Times til at dæmpe bekymringerne om, hvorvidt Big Techs massive kapitaludgifter til AI-infrastruktur – datacentre, chips og serverkapacitet – vil kunne tjenes hjem igen. Amazon har sammen med konkurrenter som Microsoft og Google brugt milliarder af dollar på at bygge AI-kapacitet ud, og investorerne har det seneste år holdt tæt øje med, om væksten i indtægter kan følge med de stigende omkostninger.

Big Tech-uge med skarpe kontraster

Amazons kursrally faldt sammen med en generelt stærk uge for flere af de største teknologiselskaber. Ifølge CNBC lagde Amazon, Microsoft og Alphabet (Google) tilsammen næsten 1.500 milliarder dollar til deres samlede markedsværdi i løbet af ugen, mens Apple og Meta i samme periode oplevede fald i deres værdiansættelse.

Udviklingen understreger, at investorerne i stigende grad differentierer mellem de store teknologiaktier ud fra, hvor overbevisende det enkelte selskab kan dokumentere, at AI-investeringerne betaler sig. Mens Amazon, Microsoft og Alphabet har fået opbakning til deres cloud- og AI-strategi, har markedet været mere skeptisk over for Apple og Meta i samme periode.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier – hvad enten det er via direkte aktiebeholdninger, indeksfonde eller pensionsopsparinger – er ugens bevægelser en påmindelse om, hvor volatile de store AI-drevne aktier fortsat er omkring regnskaber. Amazon indgår typisk i brede globale indeks og mange populære ETF’er, hvilket betyder, at kursudsvingene også kan mærkes i danske investeringsporteføljer.

Samtidig illustrerer forløbet, at markedet nu i højere grad belønner konkrete beviser på, at AI-investeringerne giver afkast – fremfor blot løfter om fremtidig vækst. Det kan få betydning for, hvordan investorer fremover vurderer resten af Big Tech-feltet frem mod kommende regnskaber.

Kilder: Economictimes, Beincrypto, CNBC