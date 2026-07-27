Amazon udfordrer Musks Starlink med planer om 5.000 satellitter

Amazon har indgivet planer om at sende over 5.000 satellitter i kredsløb for at levere mobilforbindelse globalt – en direkte udfordring af Elon Musks Starlink.

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Amazon har indgivet planer om at opsende mere end 5.000 satellitter for at levere global mobilforbindelse til forbrugere – et skridt der placerer techgiganten i direkte konkurrence med Elon Musks Starlink. Det fremgår af oplysninger fra Financial Times, som beskriver Amazons ansøgning om den nye satellitkonstellation.

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Planerne understøttes af en tilsvarende dækning fra Crypto Briefing, der bekræfter, at Amazon retter sit fokus mod mobiltjenester leveret via satellit – et marked, hvor Starlink i dag er den dominerende aktør. Ifølge de to kilder er formålet at give slutbrugere adgang til global forbindelse, uafhængigt af traditionel jordbaseret mobilinfrastruktur.

Endnu et angreb på Starlinks position

Starlink, der drives af Musks rumselskab SpaceX, har i flere år haft et forspring inden for satellitbaseret internet og har allerede etableret sig som en central spiller inden for både forbrugerinternet og – i stigende grad – mobilforbindelse direkte til almindelige telefoner. Amazons nye ansøgning om over 5.000 satellitter signalerer, at selskabet ønsker at udfordre denne position i markedet for globale mobiltjenester, fremgår det af kildernes oplysninger.

Konkurrencen mellem de to techgiganter handler i sidste ende om kontrol over en infrastruktur, der potentielt kan nå brugere i områder, hvor traditionelle mobilnet er svage eller helt fraværende. Både Crypto Briefing og Financial Times peger på, at en styrket satellitkapacitet fra Amazon kan intensivere konkurrencen om global mobil bredbåndsdækning og dermed ændre markedsdynamikken for adgang til forbindelse verden over.

Hvad det betyder for investorer

For investorer i Amazon-aktien er nyheden endnu et tegn på, at selskabet fortsætter med at investere massivt i infrastrukturprojekter uden for sin traditionelle kerneforretning inden for e-handel og cloud. Satellitbaseret kommunikation kræver enorme kapitaludgifter til opsendelser, satellitproduktion og jordbaseret support – udgifter der typisk først indtjenes over en længere årrække.

Samtidig er markedet for satellitbaseret mobilforbindelse i vækst, i takt med at flere teleoperatører verden over indgår partnerskaber med satellitudbydere for at udvide dækningen i tyndt befolkede eller svært tilgængelige områder. Hvis Amazon lykkes med at etablere en konkurrencedygtig konstellation, kan det på sigt åbne endnu en indtægtskilde for selskabet – men konkurrencen med et allerede etableret Starlink bliver ikke let.

For danske investorer, der følger amerikanske techaktier tæt via depoter eller ETF’er med eksponering mod Nasdaq, er sagen relevant som en indikator for, hvor techgiganterne søger deres næste vækstområder. Rumbaseret infrastruktur er blevet et af de tydeligste kapløb mellem de store amerikanske teknologiselskaber, og udviklingen kan få betydning for både aktiekurser og den bredere konkurrencesituation i sektoren for global konnektivitet.

Et marked i hastig forandring

Selvom detaljerne om tidsplan og investeringsomfang for Amazons nye satellitplaner endnu ikke er fuldt afklarede, understreger ansøgningen om over 5.000 satellitter, at selskabet ser store ambitioner i markedet for global mobilforbindelse. Det er et marked, hvor både etablerede aktører og nye udfordrere kæmper om at sætte standarden for, hvordan verdens befolkning i fremtiden får adgang til internet og mobiltelefoni – uanset geografisk placering.

Kilder: Financial Times, Cryptobriefing