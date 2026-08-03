Amazons regnskab pumpet op af papirgevinster på Anthropic-aktier

Amazons indtjeningsvækst bliver forvrænget af urealiserede gevinster på investeringen i AI-selskabet Anthropic – et mønster der gør Big Techs regnskaber sværere at læse.

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Amazon er den seneste af Big Tech-giganterne, hvis kvartalsregnskab bliver dramatisk forbedret af urealiserede gevinster på investeringer i kunstig intelligens. Det skriver MarketWatch, der peger på, at selskabets indtjeningsvækst nu fremstår usædvanligt kraftig, primært på grund af papirgevinster relateret til Amazons investering i AI-selskabet Anthropic.

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Fænomenet er ikke enestående for Amazon. Ifølge MarketWatch bidrager en håndfuld store teknologiselskaber i disse måneder til, at indtjeningsvæksten i det brede amerikanske S&P 500-indeks fremstår mere volatil og sværere at fortolke end normalt – netop fordi urealiserede gevinster på kapitalinvesteringer i AI-sektoren nu tæller med i bundlinjen.

Regnskaber slår forventningerne

Amazons seneste kvartalstal kommer i kølvandet på en bredere runde af Big Tech-regnskaber, hvor investorerne har haft fokus rettet mod, om de enorme AI-investeringer kan forsvares. Ifølge The Guardian rapporterede både Apple og Amazon stigende omsætning i deres seneste kvartaler og slog Wall Streets forventninger på topline-tallene.

Apple meldte ifølge avisen om en kvartalsomsætning på 109,4 milliarder dollar mod ventede 108,65 milliarder dollar samt et resultat pr. aktie på 2,02 dollar, drevet af salg af iPhone og bærbare computere. Regnskaberne bliver af markedet betragtet som en central lakmustest for investorernes tillid til de store teknologiselskaber midt i stigende bekymring for, om de gigantiske AI-investeringer for alvor kan tjene sig hjem.

Når papirgevinster driver bundlinjen

Det særlige ved Amazons regnskab er, ifølge MarketWatch, at en stor del af den rapporterede indtjeningsvækst ikke stammer fra selskabets kerneforretning, men fra en regnskabsmæssig opskrivning af værdien af investeringen i Anthropic – det AI-selskab bag chatbotten Claude, som Amazon har skudt milliarder ind i. Sådanne urealiserede gevinster bogføres som indtægt, selvom pengene ikke er realiseret gennem et faktisk salg af aktieposten.

Det gør det sværere for investorer at vurdere, hvor meget af indtjeningsfremgangen der reelt afspejler forretningsmæssig fremdrift, og hvor meget der blot er et regnskabsmæssigt udtryk for stigende værdiansættelser i den private AI-branche. Da flere store techselskaber har foretaget lignende investeringer i AI-startups, kan mønstret ifølge MarketWatch gøre S&P 500’s samlede profitvækst mere ustabil og misvisende, end de rå tal umiddelbart antyder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier – hvad enten det er via direkte aktiebeholdninger, indeksfonde eller pensionsopsparing – er udviklingen relevant, fordi Big Tech-selskaberne fylder tungt i de store globale indeks. Når indtjeningsvækst i høj grad er drevet af papirgevinster på AI-investeringer frem for operationel drift, kan det give et skævt billede af, hvor sund den underliggende forretning egentlig er.

Samtidig understreger regnskaberne fra Apple og Amazon, at kerneforretningerne fortsat leverer solid omsætningsvækst, hvilket kan berolige investorer, der frygter, at de enorme AI-investeringer sker på bekostning af de traditionelle indtægtskilder. Udviklingen vil sandsynligvis blive fulgt tæt, når flere techgiganter i den kommende tid offentliggør deres kvartalstal.

Kilder: MarketWatch, The Guardian