AMD og Core Scientific i storaftale om op til 2,5 gigawatt AI-kapacitet

AMD lejer over 500 megawatt datacenterkapacitet af Core Scientific med mulighed for udvidelse til 2,5 gigawatt til AI-chips.

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AMD har indgået en betydelig aftale med Core Scientific om at leje datacenterkapacitet til fremtidige AI-chips. Aftalen omfatter i første omgang mere end 500 megawatt, men rummer mulighed for at vokse til op imod 2,5 gigawatt, hvilket gør den til en af de mest omfattende infrastrukturaftaler i AI-sektoren indtil videre.

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For Core Scientific markerer aftalen et markant vendepunkt. Selskabet, der oprindeligt gjorde sig bemærket som bitcoin-mineselskab, har de seneste år omstillet en stor del af sin kapacitet til at servicere AI- og high-performance computing-kunder – en strategi der nu ser ud til at bære frugt i stor skala.

Aktionærerne afviste milliardtilbud

Aftalen med AMD kommer blot ni måneder efter, at Core Scientifics aktionærer afviste et overtagelsestilbud fra CoreWeave på omkring 9 milliarder dollar, ifølge CNBC. Dengang vurderede aktionærerne, at selskabet var mere værd som selvstændig virksomhed end den pris, CoreWeave var villig til at betale.

Med AMD-aftalen på plads ser den beslutning nu ud til at have været velbegrundet. En lejeaftale i den størrelsesorden med en af verdens største chipproducenter understreger, at Core Scientifics infrastruktur har en strategisk værdi, der rækker langt ud over de kortsigtede bud, selskabet tidligere har fået tilbudt.

Hvad aftalen betyder for AMD

For AMD er aftalen et led i den bredere kapløb om at sikre sig fysisk datacenterkapacitet til at drive fremtidens AI-chips. Efterspørgslen efter regnekraft til træning og drift af AI-modeller har eksploderet, og adgang til strøm og køling er blevet en flaskehals for mange chipproducenter og cloud-udbydere.

Ved at sikre sig kapacitet hos Core Scientific – med mulighed for udvidelse helt op til 2,5 gigawatt – lægger AMD grunden til en betydelig fremtidig produktionskapacitet for sine AI-chips. Det giver samtidig selskabet en konkurrencefordel i forhold til rivaler, der kæmper om de samme knappe datacenter-ressourcer.

Betydning for danske investorer

Aftalen understreger den fortsatte konsolidering omkring AI-infrastruktur, som fylder stadig mere i markedets vurdering af halvlederselskaber. For investorer med eksponering mod AMD eller lignende chipselskaber er datacenterkapacitet blevet en central værdiskaber, på linje med selve chipdesignet.

Samtidig illustrerer forløbet omkring Core Scientific, hvordan tidligere kryptominingsselskaber har formået at omstille sig til AI-æraen og dermed tiltrække interesse fra store teknologispillere. Det er en udvikling, danske investorer med interesse for både krypto-relaterede aktier og AI-infrastruktur bør holde øje med fremover.

Kilder: Yahoo Finance, Thestreet