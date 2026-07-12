Amerikansk arbejdsmarked fryser til – Fed lægger renterisning på is

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Det amerikanske arbejdsmarked er gået i stå. Nye tal viser, at andelen af amerikanere, der aktivt deltager i arbejdsstyrken, er dykket til det laveste niveau i 50 år – bortset fra coronaperioden. Samtidig er ledigheden faldet, men af de forkerte årsager, hvilket lægger yderligere pres på den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i dens renteafvejning.

Ifølge CNBC skyldes faldet i ledighedsprocenten ikke, at flere finder job, men at flere amerikanere helt opgiver at søge arbejde. Når man forlader arbejdsstyrken frem for at blive registreret som ledig, trækker det statistisk ledighedstallet ned – men det er et dårligt tegn for den underliggende sundhed i økonomien.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Rekordfå søger arbejde

Arbejdsstyrkens deltagelsesprocent – altså andelen af den arbejdsdygtige befolkning, der enten har et job eller aktivt søger et – er nu på sit laveste niveau i et halvt århundrede, hvis man ser bort fra den akutte coronanedlukning. Det tyder ifølge CNBC på en dybere strukturel svaghed, hvor stadig flere amerikanere trækker sig helt ud af jobmarkedet.

Det står i kontrast til billedet af et sundt arbejdsmarked med lav ledighed. Reelt beskriver flere analytikere situationen som et “frossent” arbejdsmarked, hvor virksomheder hverken ansætter i stort omfang eller fyrer massivt – men hvor jobskiftet og dynamikken i markedet er gået i stå, ifølge Investing.com.

Fed sidder fast mellem to hensyn

Situationen sætter Federal Reserve i en vanskelig position. Et svækket arbejdsmarked taler normalt for rentelettelser, men den underliggende usikkerhed om, hvor meget af udviklingen der skyldes reel svaghed kontra strukturelle forskydninger i arbejdsstyrken, gør det svært for centralbanken at reagere håndfast.

Ifølge Investing.com er Feds pengepolitiske kurs derfor reelt sat på pause, mens beslutningstagerne venter på mere klarhed. Det efterlader markedet i en form for ventetilstand, hvor investorer må navigere uden klare signaler om, hvornår og hvor meget renten kan blive sænket.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi amerikansk pengepolitik og arbejdsmarkedsdata påvirker både dollarkursen og de globale aktiemarkeder, herunder C25-indekset. Et arbejdsmarked, der reelt er svagere end ledighedstallet antyder, kan øge sandsynligheden for, at Fed på et tidspunkt bliver nødt til at agere mere aggressivt end først antaget.

Usikkerheden om Feds næste træk kan samtidig give øget volatilitet på både aktie- og obligationsmarkederne på kort sigt. Investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller dollar-følsomme aktiver bør derfor holde øje med kommende arbejdsmarkedsdata, som kan blive afgørende for, hvornår centralbanken igen sætter renten i bevægelse.

Læs også: Amerikanske jobsøgere fanget i frustration: Færre job, færre der leder

Kilder: Investing.com, CNBC