Amerikansk industri vokser – men flaskehalse og inflation sætter Fed under pres

Ny amerikansk industrimåling viser vækst i produktionen, men afdækker samtidig alvorlige forsyningskædeproblemer og inflationsfrygt, der lægger pres på den amerikanske centralbank.

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Den amerikanske fremstillingsindustri viser tegn på fremgang, men bag de positive vækstsignaler gemmer sig dybe udfordringer med forsyningskæder og en inflationsfrygt, der ifølge en ny industrimåling er værre end under coronapandemien. Det sætter yderligere pres på den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i en tid hvor renteudsigterne allerede er et centralt tema for investorer.

Ifølge en analyse fra Investing.com peger den seneste udvikling i amerikansk industri på fortsat vækst i produktionen, men samtidig afslører målingen betydelige begrænsninger i forsyningskæderne, som virksomhederne fortsat kæmper med. Det er en kombination, der historisk har givet anledning til bekymring, fordi vækst kombineret med flaskehalse ofte fører til stigende priser.

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Indkøbschefer beskriver et volatilt marked

CNBC har gennemgået kommentarerne fra den bagvedliggende industriundersøgelse og beskriver et billede af et “yderst volatilt” marked, hvor indkøbschefer i amerikanske virksomheder kæmper for at holde trit med udviklingen. Ifølge kommentarerne i undersøgelsen oplever mange virksomheder, at prispresset nu er værre end under pandemien – en periode, der ellers er kendt for historisk voldsomme forsyningskædeproblemer og prisstigninger.

Den udmelding er markant, fordi pandemiårene satte en ny standard for, hvor alvorlige forsyningsproblemer kan blive. Når fagfolk i industrien nu vurderer den nuværende situation som endnu mere udfordrende, sender det et signal om, at de underliggende problemer i den amerikanske økonomi ikke er løst – selv flere år efter de værste coronarestriktioner er ophørt.

Pres på Fed midt i renteusikkerhed

Kombinationen af industriel vækst og stigende inflationsbekymringer skaber et dilemma for Federal Reserve. Centralbanken har de seneste år forsøgt at balancere mellem at bekæmpe inflation og undgå at bremse økonomien for hårdt, og de nye signaler fra fremstillingssektoren komplicerer den opgave yderligere.

Hvis forsyningskædeproblemerne fortsætter med at drive priserne op, kan det tvinge Fed til at genoverveje tidsplanen for eventuelle rentenedsættelser. Det er en udvikling, som investorer globalt følger tæt, fordi amerikansk pengepolitik har direkte betydning for dollarkursen, obligationsrenterne og prissætningen på aktiemarkederne – også i Europa og Danmark.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere niveauer. En stærkere end forventet amerikansk industriproduktion kan i første omgang tolkes positivt for det bredere amerikanske aktiemarked, hvor mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger har eksponering. Men hvis inflationspresset fortsætter med at stige, øger det samtidig risikoen for, at renterne forbliver højere i længere tid – hvilket typisk er en modvind for særligt rentefølsomme sektorer som teknologi og vækstaktier.

Samtidig kan fortsatte forsyningskædeproblemer i USA have afsmittende effekt på globale forsyningslinjer, hvilket kan påvirke danske eksportvirksomheder, der er afhængige af amerikanske komponenter eller afsætning til det amerikanske marked. Udviklingen i den amerikanske industrisektor fungerer derfor ofte som en tidlig indikator for, hvor den globale økonomi og de finansielle markeder er på vej hen i den kommende periode.

Investorer bør derfor holde et vågent øje med de kommende amerikanske inflationstal samt Federal Reserves kommentarer i ugerne frem, da disse vil give et klarere billede af, hvordan centralbanken agter at navigere mellem vækst og prisstabilitet.

Kilder: Investing.com, CNBC