Amerikansk økonomi bremser overraskende op: Vækst falder til 1,5 pct.

USA's BNP-vækst faldt til 1,5 pct. i andet kvartal fra 2,1 pct., viser nye tal. Inflationen ligger fortsat over Feds målsætning.

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Den amerikanske økonomi voksede langsommere end ventet i andet kvartal af 2026. Det amerikanske handelsministerium oplyser, at bruttonationalproduktet (BNP) steg med en annualiseret rate på 1,5 pct. i perioden april til juni, hvilket er et markant fald fra de 2,1 pct., der blev registreret i første kvartal.

Tallet ligger under de forventninger, økonomer havde til væksten, og det rejser spørgsmål om, hvor robust den amerikanske økonomi egentlig er efter en periode med høje renter og vedvarende prispres. Ifølge The Guardian skyldes opbremsningen blandt andet stigende import, som trak ned i den samlede vækstopgørelse.

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Forbruget holder stand trods opbremsningen

Selvom den overordnede vækst skuffede, viste tallene fra handelsministeriet, at det private forbrug forblev robust i perioden. Amerikanske forbrugere har dermed fortsat med at bruge penge, selv i en tid med usikkerhed om renteudviklingen og prisstigninger.

Det er en vigtig detalje, fordi privatforbruget traditionelt udgør den største enkeltstående drivkraft i den amerikanske økonomi. En fortsat forbrugerlyst kan derfor være med til at dæmpe frygten for en dybere økonomisk afmatning, selv når de samlede vækstrater skuffer.

Inflationen ligger stadig over Feds mål

Samtidig med de svagere vækstt tal viste Federal Reserves foretrukne inflationsmål en opbremsning i prisstigningerne i den seneste måned. Ikke desto mindre ligger inflationen fortsat over centralbankens målsætning på 2 pct., hvilket komplicerer billedet for den amerikanske centralbank.

Federal Reserve har senest valgt at holde renten uændret, mens man afventer klarere signaler om, hvorvidt den svagere vækst er et forbigående fænomen eller indledningen på en mere langvarig afmatning. Kombinationen af aftagende vækst og fortsat forhøjet inflation stiller centralbanken i et vanskeligt dilemma mellem at støtte økonomien og holde fast i sin inflationsbekæmpelse.

Betydning for danske investorer

Den svagere amerikanske vækst kan få betydning for danske investorer, der har eksponering mod amerikanske aktier gennem pensionsopsparinger eller direkte investeringer. Skuffende amerikanske nøgletal plejer at give udsving på de globale aktiemarkeder, herunder blandt de store danske C25-selskaber med betydelig eksponering mod det amerikanske marked.

Samtidig kan udviklingen påvirke dollarkursen og dermed prisen på amerikanske aktiver set med danske øjne. Hvis Federal Reserve på baggrund af den svagere vækst overvejer at lempe pengepolitikken tidligere end ventet, kan det få afsmittende effekt på renteniveauet og obligationsmarkederne globalt, herunder i Danmark.

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Kilder: BBC, The Guardian