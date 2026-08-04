Amerikanske aktier stiger og olien styrtdykker på Mellemøsten-håb

Dow, S&P 500 og Nasdaq åbnede i grønt, mens olieprisen og renter faldt, efter tegn på lavere spænding i Mellemøsten mellem USA og Iran.

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De amerikanske aktiemarkeder åbnede mandag i klart positivt territorium, efter at investorerne fik nyt håb om en nedtrapning af spændingerne i Mellemøsten. Dow Jones Industrial Average steg med 274 point ved åbningen, mens både S&P 500 og Nasdaq Composite også lå i grønt, ifølge Economic Times.

Optimismen kom samtidig med, at oliepriserne faldt markant. Ifølge CNBC og Investing.com sendte de svindende frygt for en større regional konflikt mellem USA og Iran råoliepriserne ned, hvilket i samme bevægelse trak amerikanske statsobligationsrenter lavere. Det er en klassisk markedsreaktion, når geopolitisk risiko aftager: Investorerne søger tilbage mod aktier og væk fra de sikre havne, som drev renterne op i ugerne op til.

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Olien under pres fra flere sider

Oliepriserne har allerede i flere sessioner været under pres, og mandagens fald forstærker den tendens. Ifølge Investing.com bidrog udsigten til en mulig aftale i Mellemøsten til, at oliekontrakterne styrtdykkede, samtidig med at den japanske yen styrkedes og halvlederaktier igen svingede kraftigt. Det billede understreger, at markedet fortsat er meget følsomt over for nyheder om Iran og den bredere regionale situation.

Faldende oliepriser er typisk en fordel for forbrugere og for virksomheder med høje energiomkostninger, men det kan samtidig lægge pres på energisektoren, hvor lavere priser rammer olieselskabernes indtjening direkte. For danske investorer med eksponering mod energiaktier eller energitunge indeksfonde er bevægelsen derfor værd at følge tæt i den kommende uge.

Uklarhed om reelle forhandlinger

Markedsoptimismen står dog i kontrast til de politiske signaler fra Teheran. En iransk talsmand har afvist, at der er planer om at sende eller modtage en delegation til samtaler mandag, efter at den amerikanske præsident tidligere havde udtalt, at forhandlinger var på vej, skriver The Guardian. Iran har ifølge mediet i stedet ført drøftelser med Oman om en skibsrute, men ikke direkte med USA.

Den uoverensstemmelse mellem markedernes håb og de faktiske diplomatiske signaler illustrerer, hvor volatil situationen fortsat er. Historisk har olie- og aktiemarkederne reageret kraftigt på selv mindre nyhedsstrømme om Iran-USA-forholdet, og mandagens bevægelser er endnu et eksempel på, at investorerne prishandler forventninger snarere end bekræftede fakta.

Fokus flytter mod regnskaber

Ud over geopolitikken venter investorerne nu på en tung uge af selskabsregnskaber, som ifølge Economic Times kan blive afgørende for, om den positive stemning fra mandagens åbning holder. Faldende renter giver typisk medvind til væksttunge sektorer som teknologi, mens en fortsat afdæmpning af oliepriserne kan påvirke inflationsforventningerne i USA i nedadgående retning.

For danske investorer, der ofte har stor eksponering mod amerikanske aktier via globale indeksfonde og C25-selskaber med amerikansk omsætning, er kombinationen af faldende renter og lavere oliepriser generelt positiv på kort sigt. Men usikkerheden om, hvorvidt der reelt bliver indledt diplomatiske samtaler mellem USA og Iran, betyder, at markedsreaktionen let kan vende, hvis situationen udvikler sig anderledes end forventet.

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Kilder: Economictimes, CNBC, Investing.com