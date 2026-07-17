Amerikanske boligbyggeres tillid falder igen i juli – boligkrise dybere end ventet

NAHB-indekset for boligbyggere faldt til 34 i juli – 15. måned i træk under 40. Høje renter og priser presser det amerikanske boligmarked.

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Det amerikanske boligmarked viser fortsat tegn på svaghed. NAHB Housing Market Index, der måler tilliden blandt amerikanske boligbyggere, faldt til 34 i juli, viser den seneste opgørelse fra National Association of Home Builders. Det er 15. måned i træk, at indekset ligger under 40-grænsen – et niveau der signalerer udbredt pessimisme i branchen.

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Vedvarende svaghed i boligbyggersektoren

NAHB-indekset opgøres på en skala fra 0 til 100, hvor tal over 50 traditionelt afspejler positiv stemning blandt byggerne, mens tal under 50 signalerer pessimisme. Med et niveau på 34 befinder sektoren sig fortsat solidt i den negative del af skalaen, og de mere end et år lange stribe under 40 understreger, at det ikke er tale om en midlertidig tilbagegang, men en mere strukturel udfordring.

Ifølge NAHB’s opgørelse, som også er dækket af Seeking Alpha, peger både høje renter på realkreditlån og stigende byggeomkostninger på faldet i tilliden. Kombinationen gør det sværere for boligbyggere at få solgt nybyggede huse til priser, som almindelige boligkøbere kan betale.

Affordability-krisen presser både købere og byggere

Kernen i problemet er den såkaldte “affordability-krise” – altså at boliger simpelthen er blevet for dyre i forhold til, hvad amerikanske husstande kan betale. Renterne på 30-årige realkreditlån har i lang tid ligget på et niveau, der skubber mange potentielle købere ud på sidelinjen, mens omkostningerne til byggematerialer og arbejdskraft samtidig er steget.

Det efterlader boligbyggerne i en klemme: De kan hverken sænke priserne nok til at tiltrække flere købere, uden at det går ud over deres indtjening, eller holde priserne oppe uden at miste salg. Resultatet ses tydeligt i den svage sentimentmåling, hvor et flertal af byggerne fortsat vurderer markedsforholdene som utilfredsstillende.

Hvorfor det har betydning for danske investorer

NAHB-indekset følges tæt af markedsdeltagere, fordi det er en tidlig indikator for udviklingen i den amerikanske boligsektor, som igen har stor betydning for den bredere amerikanske økonomi og for Federal Reserves rentepolitik. Vedvarende svaghed i boligmarkedet kan øge presset på Fed for at sænke renten yderligere, hvilket i givet fald vil kunne påvirke både dollarkursen og de globale rentemarkeder.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier – herunder byggerelaterede selskaber, realkreditinstitutter og boligbyggere noteret på de amerikanske børser – er tallene et signal om, at den amerikanske boligsektor fortsat er en svag del af økonomien. Samtidig kan udviklingen få indirekte betydning for renteforventninger, som igen spiller ind på prisfastsættelsen af obligationer og rentefølsomme aktier også i en dansk og europæisk kontekst.

Markedet vil i den kommende tid holde øje med, om de svage sentimenttal fra boligbyggerne bliver bekræftet af hårde data som boligsalg og byggestart, som normalt følger i kølvandet på denne type undersøgelse. Falder disse tal også, kan det forstærke forventningerne til, at Federal Reserve må reagere med lempeligere pengepolitik senere på året.

Kilder: Cryptobriefing, Seeking Alpha