Amerikanske forbrugerpriser stiger 0,4 procent i oktober og gør Feds valg sværere

Forbrugerpriserne i USA steg 0,4 procent fra september til oktober, mere end ventet. Årstallet mangler, fordi data fra oktober 2025 aldrig blev indsamlet.

Forbrugerpriserne i USA steg 0,4 procent fra september til oktober. Det fremgår af den nye opgørelse fra Bureau of Labor Statistics, og stigningen var større end ventet, oplyser CNBC. Tallet lander kort efter midtvejsvalget og lægger pres på den amerikanske centralbank, Federal Reserve, før den næste rentebeslutning.

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Ifølge The Guardian lå månedstallet kun lidt over forventningerne. Avisen beskriver det samtidig som en afdæmpning af prisstigningerne, fordi benzinpriserne faldt i løbet af oktober.

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Et hul i statistikken fra nedlukningen sidste år

Den usædvanlige detalje i rapporten er det tal, der mangler. Statistikkontoret har ikke offentliggjort den sædvanlige årlige inflationsrate, fordi priserne ikke blev indsamlet i oktober 2025, mens den amerikanske forbundsregering var lukket ned, skriver The Guardian.

Årsstigningen beregnes ved at sammenligne prisniveauet i en måned med samme måned året før. Uden et målt prisniveau for oktober 2025 er der intet sammenligningsgrundlag. Markedet må derfor nøjes med månedsændringen på 0,4 procent som pejlemærke for inflationen.

Det gør tallet sværere at læse. En enkelt måned kan svinge på grund af energi og andre volatile poster. Den årlige rate udjævner den slags.

Bredere prispres trods billigere benzin

To tal i rapporten trækker hver sin vej. Benzinen blev billigere, men den samlede prisstigning endte alligevel over forventningerne. Når energien trækker ned, og totalen stadig overrasker opad, må stigningerne komme fra andre dele af forbrugskurven.

Seeking Alpha beskriver i en analyse et prispres, der breder sig, og som holder Feds stramningskurs på sporet. CNBC skriver, at rapporten kommer på et kritisk tidspunkt for centralbanken, der overvejer sit næste skridt på renten, og at tallet komplicerer kampen mod inflationen.

Priserne var et centralt valgtema

Inflationstallet bliver også læst politisk. Republikanerne tabte ved midtvejsvalget, og nederlaget blev i vid udstrækning opfattet som vælgernes dom over de høje priser, skriver The Guardian.

Den politiske debat ændrer ikke Feds mandat. Men den øger opmærksomheden om hver ny pristal fra statistikkontoret i månederne frem.

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Amerikanske renteforventninger påvirker dollarkursen og prisfastsættelsen af amerikanske aktier, som fylder i mange danske depoter og globale investeringsforeninger. Kronen følger euroen og dermed ECB, så den direkte rentevirkning herhjemme går ikke gennem Fed.

Oktobertallet styrker argumentet for, at Fed ikke kan læne sig tilbage. Benzinfaldet var ikke nok til at holde den samlede stigning nede. Uvist er det stadig, hvor stor den reelle årsinflation er, for den kan ikke beregnes for oktober.