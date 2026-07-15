Amerikanske futures stiger: Svagere inflation opvejer frygt for Iran-eskalering

S&P 500- og Nasdaq 100-futures steg mandag, da en lavere juni-inflation dæmpede bekymringen for den optrappede konflikt mellem USA og Iran.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Amerikanske aktiefutures steg mandag, efter at en svagere juni-inflation gav investorerne håb om, at Federal Reserve kan holde renten i ro, selv om konflikten mellem USA og Iran fortsat eskalerer. S&P 500- og Nasdaq 100-futures rykkede op, mens markedet vejede de positive inflationstal op mod den forværrede geopolitiske situation i Mellemøsten.

Moderat inflation giver luft til aktiemarkedet

Ifølge BBC faldt den amerikanske inflationsrate til 3,5 procent i juni, primært drevet af faldende benzinpriser. Tallet var lavere end frygtet og har fået investorer til at nedjustere forventningerne til, at Federal Reserve skulle være tvunget til at hæve renten på kort sigt.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Det satte gang i en generel optimisme i futuresmarkedet, hvor både S&P 500- og Nasdaq 100-kontrakter steg, ifølge Investing.com og Seeking Alpha, der begge beskrev stemningen som “largely higher” efter offentliggørelsen af inflationsrapporten. Investorerne tolkede tallene som et tegn på, at prispresset i den amerikanske økonomi er ved at aftage, uden at det for alvor har kostet på arbejdsmarkedet.

Samtidig påpeger BBC dog, at der fortsat er bekymring for, at priserne kan begynde at stige igen, hvis den optrappede konflikt i Mellemøsten fører til varige forstyrrelser i energiforsyningen.

Iran-konflikten trækker i den anden retning

Baggrunden for markedets nervøsitet er den fortsatte optrapning mellem USA og Iran. Ifølge CNBC steg oliepriserne til over 80 dollar tønden, efter at USA for tredje nat i træk bombede mål i Iran, mens Teheran svarede igen med angreb på tankskibe i Hormuz-strædet – en af verdens vigtigste ruter for olietransport.

Den amerikanske præsident har desuden varslet planer om at indføre særlige afgifter på skibstrafik gennem strædet, hvilket har skærpet frygten for, at konflikten kan få direkte konsekvenser for global handel og energipriser. Højere oliepriser risikerer på sigt at presse inflationen op igen, selv om juni-tallene viste den modsatte tendens.

Det skaber en tovtrækning i markedet: På den ene side taler et roligere inflationsbillede for, at Federal Reserve kan holde en mere afventende kurs. På den anden side kan en yderligere eskalering i Mellemøsten sende energipriserne op og dermed underminere de gode nyheder fra CPI-rapporten.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller globale indeksfonde er situationen et eksempel på, hvordan to modsatrettede kræfter – aftagende inflation og geopolitisk risiko – kan trække markedet i hver sin retning på samme tid. En rolig rentekurs fra Fed er typisk positivt for især teknologitunge indeks som Nasdaq, men vedvarende uro omkring Hormuz-strædet kan hurtigt ændre billedet via højere energipriser.

Da mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger har betydelig eksponering mod amerikanske aktier, vil udviklingen i både inflationstal og Iran-konflikten fortsat være vigtige pejlemærker for markedsudsvingene i den kommende tid. Også den danske krone og C25-indekset kan mærke afsmitning, hvis olieprisstigninger for alvor begynder at påvirke den globale vækst- og renteforventning.

Læs også: US-aktier stiger efter juni-CPI – markedet nedjusterer odds for Fed-renteforhøjelse

Kilder: Investing.com, Seeking Alpha, BBC, CNBC