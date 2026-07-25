Amerikanske jobløshedstal på laveste niveau siden 1969 – pres på Fed

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Antallet af nye amerikanske ansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelse forblev historisk lavt i den seneste opgørelsesuge, viser tal citeret af MarketWatch. Ifølge Investing.com er niveauet det laveste, der er målt siden 1969 – en udvikling, der giver Federal Reserve endnu et vigtigt datapunkt forud for de kommende rentebeslutninger.

De ugentlige claims-tal betragtes som en af de mest aktuelle indikatorer for sundhedstilstanden på det amerikanske arbejdsmarked, fordi de opgøres hver uge og reagerer hurtigt på ændringer i virksomhedernes ansættelses- og fyringsmønstre. Et fortsat lavt niveau signalerer, at amerikanske virksomheder i vid udstrækning holder fast i deres medarbejdere, selv i en periode præget af høje renter og geopolitisk usikkerhed.

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Hvorfor tallet vejer tungt hos Fed

Et stramt arbejdsmarked er normalt forbundet med lønpres og dermed risiko for, at inflationen holder sig forhøjet. Når jobløshedstallene samtidig er de laveste i mere end et halvt århundrede, øger det sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank vil argumentere for at holde renten højere i længere tid, fremfor at skynde sig med lempelser.

Investorer har den seneste tid spekuleret i, hvornår Fed vil sænke renten yderligere efter en periode med stram pengepolitik. De nye tal trækker i retning af, at centralbanken kan tillade sig at afvente mere data, før den beslutter sig for det næste skridt, fordi der ikke er tegn på en svækkelse af beskæftigelsen, der kræver akut handling.

Betydning for danske investorer

Udviklingen i den amerikanske pengepolitik har direkte konsekvenser for danske opsparere og investorer, blandt andet via dollarkursen, renteniveauet på amerikanske obligationer og prisfastsættelsen af globale aktier. Holder Fed fast i en forsigtig linje på grund af det stærke arbejdsmarked, kan det betyde, at renterne forbliver højere længere end ellers ventet – noget der typisk lægger en dæmper på især vækst- og techaktier, som mange danske investorer har eksponering mod gennem globale indeksfonde.

Omvendt kan et robust amerikansk arbejdsmarked også ses som et positivt signal om, at den amerikanske økonomi undgår en hård opbremsning, hvilket historisk har gavnet risikofyldte aktiver på lidt længere sigt.

Fortsat fokus på kommende nøgletal

Markedet vil i de kommende uger holde nøje øje med yderligere arbejdsmarkedsdata og inflationstal for at vurdere, om det historisk lave niveau for jobløshedsansøgninger er en midlertidig undtagelse eller udtryk for en mere vedvarende styrke i den amerikanske økonomi. Begge dele vil have betydning for, hvor hurtigt – eller langsomt – Federal Reserve i sidste ende vælger at bevæge sig på renten.

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Kilder: MarketWatch, Investing.com