Amerikanske jobsøgere fanget i frustration: Færre job, færre der leder

Ny amerikansk jobrapport viser stigende modløshed blandt jobsøgere, mens deltagelsen på arbejdsmarkedet rammer laveste niveau i 50 år uden for coronakrisen.

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Det amerikanske arbejdsmarked sender stadig flere advarselssignaler. En ny gennemgang af den seneste amerikanske jobrapport viser, at frustrationen blandt jobsøgere vokser, mens andelen af amerikanere, der overhovedet er en del af arbejdsstyrken, er faldet til det laveste niveau i 50 år – hvis man ser bort fra coronapandemien.

Ifølge amerikanske medier, herunder CNBC og Fortune, dækker tallene over et arbejdsmarked, hvor det er blevet markant sværere at finde nyt job, og hvor stadig flere amerikanere helt opgiver at lede. Det får konsekvenser for både den bredere amerikanske økonomi og for de investorer, der følger den amerikanske centralbank Federal Reserves rentebeslutninger tæt.

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Faldende arbejdsstyrke skjuler den reelle svaghed

På overfladen så den seneste jobrapport ikke katastrofal ud – arbejdsløshedsprocenten faldt en smule. Men ifølge CNBC skyldes faldet ikke, at flere amerikanere har fundet job. Det skyldes derimod, at endnu flere har forladt arbejdsstyrken helt og dermed ikke længere tælles som arbejdsløse i den officielle statistik.

Deltagelsesraten – altså andelen af den arbejdsdygtige befolkning, der enten arbejder eller aktivt søger job – er dermed dykket til sit laveste niveau i et halvt århundrede, når man ser bort fra de ekstraordinære nedlukninger under coronapandemien. Det er et tegn på, at mange amerikanere reelt har givet op over for et arbejdsmarked, hvor mulighederne er blevet færre.

Turisme og restaurationsbranchen skuffer

En af de sektorer, der normalt fungerer som et vigtigt bidrag til amerikansk beskæftigelse, halter også bagefter forventningerne. Ifølge Fortune viste rapporten, at en forventet sæsonopsving i job inden for fritids- og restaurationsbranchen – blandt andet drevet af store sportsbegivenheder som VM i fodbold – udeblev.

En mindre fremgang i sektoren i maj blev fuldstændig udvisket i juni, og samlet set er beskæftigelsen i branchen faldet med omkring 21.000 job over de seneste to måneder. Det er et markant tegn på, at forbrugerne holder igen på restaurantbesøg, rejser og oplevelser – noget der typisk er blandt de første ting, amerikanske husholdninger skærer ned på, når økonomien strammer til.

Menneskeligt prisen bag tallene

Bag de kolde statistikker gemmer sig en voksende gruppe amerikanere, der oplever måneders forgæves jobsøgning. Ifølge MarketWatch beskriver flere jobsøgere en tilstand af vedvarende frustration og opgivenhed – en følelse af, at ansøgninger forsvinder i intetheden, og at selv kvalificerede kandidater bliver overset i et arbejdsmarked, hvor virksomhederne generelt ansætter langt mindre end normalt.

Denne udvikling går hånd i hånd med det bredere billede: Når færre virksomheder slår nye stillinger op, og samtidig færre amerikanere aktivt søger arbejde, opstår et arbejdsmarked, der ser stabilt ud på overfladen, men som under overfladen bærer præg af udmattelse og stagnation.

Hvad det betyder for investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier er udviklingen relevant af flere grunde. Et svagere arbejdsmarked øger presset på Federal Reserve for at sænke renten yderligere, hvilket historisk har været positivt for aktiemarkedet på kort sigt – men samtidig signalerer tallene, at den underliggende amerikanske forbrugerøkonomi kan være svagere, end mange officielle nøgletal indikerer.

Svagere forbrugertillid og et arbejdsmarked under pres kan især ramme cykliske sektorer som detailhandel, rejser og restauration – brancher, der ofte er repræsenteret i amerikanske indeksfonde, som mange danske investorer har eksponering mod. Udviklingen bør derfor følges tæt, i takt med at flere amerikanske jobrapporter offentliggøres i de kommende måneder.

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Kilder: MarketWatch, Fortune, CNBC