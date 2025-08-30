Amerikanske krav om ris forsinker handelsforhandlinger og bringer vigtig investeringsaftale i fare

Bilaterale handelsforhandlinger mellem USA og Japan er nået til et dødvande, angiveligt på grund af et sidste øjebliks krav fra Trump-administrationen om, at Japan skal øge sine køb af amerikansk ris. Kravet har forårsaget en større diplomatisk og økonomisk fastlåst situation, hvilket har ført til en pludselig aflysning af en amerikansk rejse af Japans cheftoldforhandler, Ryosei Akazawa.

Landbrugsfastlåsen

Ifølge avisen Nikkei, der citerer japanske embedsmænd, inkluderer et revideret præsidentielt direktiv fra USA nu en forpligtelse til, at Japan skal købe mere ris, et skridt, som Tokyo “stærkt protesterede mod” som en “indblanding i indenrigsanliggender”. Denne nye betingelse modsiger direkte en tidligere forståelse af, at Japan ikke ville behøve at sænke tolden på politisk følsomme landbrugsprodukter. Mens en aftale fra juli allerede havde angivet, at Japan ville øge den amerikanske import af ris med 75 % under en eksisterende ramme, synes den nye efterspørgsel at presse på for yderligere indrømmelser, hvilket bringer en aftale, der man troede var færdig, i fare.

Indsatserne for den bredere aftale

Forstyrrelsen er særligt betydelig, da den hæmmer en bredere handelspakke med høje indsatser. De fastlåste forhandlinger havde til formål at færdiggøre en aftale fra juli, der ville reducere tolden på japansk import til en basissats på 15 %. Til gengæld havde Japan lovet en massiv investeringspakke på 550 milliarder dollars i USA, bestående af statsstøttede lån og garantier.

Manglen på en formel, skriftlig aftale har ført til skarp kritik fra Japans opposition, som hævder, at forvirringen fremhæver farerne ved at forhandle uden en klar tekst. Oppositionsleder Yuichiro Tamaki har opfordret den japanske regering til at indkalde parlamentet og give en fuldstændig forklaring og erklæret, at eventuelle nye landbrugsindrømmelser vil kræve lovgivningsmæssig godkendelse. Dødvandet skaber ikke blot øget usikkerhed for Japans vitale bilindustri, men understreger også den skrøbelige karakter af handelsaftaler, der forhandles uden formel, gennemsigtig dokumentation.