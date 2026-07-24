Analytiker: AI-investeringskapløbet er kun 15 pct. fuldført trods Tesla-Google-udsalg

En Wall Street-analytiker vurderer, at det gigantiske AI-investeringskapløb blot er 15 pct. gennemført, selv efter et markant kursfald i Tesla og Alphabet.

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Et kraftigt kursfald i Tesla og Alphabet-aktien har sendt bølger gennem det amerikanske aktiemarked, men ifølge en fremtrædende Wall Street-analytiker er det gigantiske AI-investeringskapløb blandt de store techselskaber langt fra overstået. Analytikeren vurderer, at kapløbet om at bygge AI-infrastruktur reelt kun er cirka 15 pct. gennemført, selv efter torsdagens massive udsalg, skriver BeInCrypto.

Udmeldingen kommer, mens investorerne stiller stadig større spørgsmålstegn ved, hvornår de enorme investeringer i AI-kapacitet begynder at give afkast. Tesla og Alphabet var blandt de hårdest ramte navne, da markedet reagerede på bekymringer om, at flere af de såkaldte Magnificent Seven-selskaber nu bruger mere kapital på AI, end de reelt tjener på det, ifølge Fortune.

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Tesla mistede over 200 milliarder dollar i markedsværdi

Ifølge MarketWatch udslettede investorernes reaktion omkring 214 milliarder dollar af Teslas markedsværdi på en enkelt handelsdag. Faldet kom, efter at investorer reagerede negativt på Elon Musks planer for fortsatte og forøgede investeringer i selskabets AI- og robotinitiativer, som endnu ikke har vist sig at kunne indfri de store forventninger på bundlinjen.

Samtidig faldt Alphabet, moderselskabet bag Google, markant på samme dag. BBC beskriver, hvordan de store teknologiselskabers kapløb om at kapitalisere på den nyeste bølge af AI-teknologi nu møder stigende skepsis fra investorer, der efterspørger klarere svar på, hvornår de massive investeringer reelt begynder at kaste overskud af sig.

Værste dag for techgiganterne siden april

Ifølge Fortune var torsdagens kursfald blandt de såkaldte Mag7-aktier det værste enkeltdags-tab siden det toldrelaterede udsalg i april. Det understreger, hvor følsomt markedet er blevet over for signaler om, at AI-investeringerne kan vokse hurtigere end selskabernes evne til at tjene dem hjem igen.

Bekymringen handler i bund og grund om et skift i finansieringslogikken hos de store teknologiselskaber: I stedet for at finansiere AI-udbygningen alene via overskud og fri pengestrøm, ser flere selskaber nu ud til at bruge mere kapital, end de aktuelt tjener, for at holde tempoet i udbygningen af datacentre, chips og AI-infrastruktur.

Analytiker: Vi er stadig tidligt i cyklussen

Trods det bratte kursfald fastholder analytikeren bag vurderingen fra BeInCrypto, at investeringskapløbet i AI-infrastruktur reelt kun er i sin spæde start. Vurderingen om, at kapløbet blot er 15 pct. gennemført, peger på, at selskaberne efter analytikerens opfattelse fortsat har en lang vej at gå, før den fulde udbygning af AI-kapacitet er på plads – og dermed også før markedet kan forvente et endeligt svar på, om investeringerne kan betale sig.

Det billede stemmer overens med den bredere fortælling, som flere internationale medier tegner: At Wall Street ikke nødvendigvis er imod AI-investeringerne i sig selv, men i stigende grad kræver klarhed over tidshorisonten for, hvornår de enorme summer begynder at generere indtjening, der matcher de historisk høje udgifter.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier – enten direkte eller gennem globale indeksfonde – er udsvingene i Tesla og Alphabet et påmindelse om, hvor koncentreret risikoen er blevet i de store AI-drevne selskaber. Da flere danske pensionsselskaber og investeringsforeninger har betydelig vægt i netop disse aktier, kan fortsat volatilitet omkring AI-investeringerne mærkes bredt på danske depoter og pensionsopsparinger.

Samtidig kan usikkerheden få afsmittende effekt på europæiske og danske leverandører til AI- og datacenterindustrien, herunder chip- og udstyrsproducenter, hvis de amerikanske techgiganter skulle bremse eller omlægge deres investeringsplaner som følge af markedets stigende krav om afkast.

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Kilder: Beincrypto, BBC, MarketWatch, Fortune