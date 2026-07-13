Analytiker: USA mister grebet i Iran-konflikten – olie stiger, guld falder

Fornyede angreb mellem USA og Iran ved Hormuz-strædet sender oliepriser op og aktiefutures ned, mens en analytiker advarer om svindende amerikansk kontrol.

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Konflikten mellem USA og Iran er blusset op igen efter en weekend med gensidige angreb omkring Hormuz-strædet, og ifølge en analytiker citeret af Crypto Briefing kæmper USA nu med at bevare kontrollen over situationen. Det øger risikoen for yderligere regional ustabilitet og gør det sværere at finde en diplomatisk løsning på konflikten.

De seneste angreb har allerede sat sig tydelige spor på de finansielle markeder. Oliepriserne steg mandag, mens amerikanske aktiefutures faldt, efter at USA og Iran fortsatte deres skiftevise angreb ved den strategisk vigtige stræde, skriver CNBC og MarketWatch.

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Hormuz-strædet i centrum for konflikten

Striden om adgangen til Hormuz-strædet er kernen i den nyeste eskalering. Ifølge CNBC er USA og Iran uenige om, hvorvidt strædet reelt er åbent for skibstrafik, efter parterne udvekslede angreb hen over weekenden.

Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og enhver trussel mod sejladsen gennem strædet slår typisk hurtigt igennem på energipriserne globalt. MarketWatch bekræfter, at både olieprisen og de amerikanske aktiefutures reagerede negativt på de fornyede sammenstød.

Guld falder trods uro – renteforventninger presser markedet

Normalt søger investorer mod guld i perioder med geopolitisk usikkerhed, men denne gang er billedet mere komplekst. Ifølge Financial Post faldt guldprisen efter de seneste angreb, fordi de stigende energipriser samtidig har genantændt forventningerne om nye amerikanske renteforhøjelser for at bekæmpe inflation.

Det skaber en usædvanlig markedsdynamik, hvor geopolitisk risiko og inflationsfrygt trækker i hver sin retning: olie og risikoaversion presser aktierne ned, mens udsigten til højere renter lægger en dæmper på guldets normale rolle som sikker havn.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er de umiddelbare konsekvenser tydeligst i energisektoren og på de brede aktieindeks. Stigende oliepriser kan give medvind til energiselskaber i danske og europæiske porteføljer, mens usikkerheden omkring Hormuz-strædet typisk smitter af på den generelle risikoappetit på de globale markeder, herunder amerikanske futures der ofte sætter tonen for åbningen i Europa og Danmark.

Analytikerens vurdering af, at USA har svært ved at fastholde kontrollen over konflikten, peger samtidig på, at situationen kan trække ud og forblive en uforudsigelig faktor for markederne i den kommende tid. Det taler for, at investorer bør holde ekstra øje med udviklingen i energipriser og renteforventninger, da begge dele kan flytte sig hurtigt, hvis konflikten optrappes yderligere.

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Kilder: Cryptobriefing, CNBC, MarketWatch, Financialpost