Anden tyfon på en uge rammer Kina – næsten to millioner evakueret

Tyfonen gjorde landfald i den kinesiske Zhejiang-provins, hvor myndighederne evakuerede næsten to millioner mennesker af sikkerhedshensyn.

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Kina er igen ramt af en kraftig tyfon – den anden på blot en uge. Myndighederne i den østlige Zhejiang-provins har evakueret næsten to millioner mennesker, mens stormen bevægede sig ind over land nær byerne Taizhou og Wenzhou, skriver BBC.

Ifølge BBC og Investing.com gjorde tyfonen landfald i det tætbefolkede kystområde, hvor lokale myndigheder på forhånd havde igangsat massive evakueringer for at beskytte befolkningen mod oversvømmelser, jordskred og kraftige vindstød. Wenzhou lå tæt på stormens forventede bane, mens landfaldet ifølge Investing.com fandt sted nær Taizhou.

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To tyfoner på én uge

Det er anden gang på under en uge, at en tyfon rammer den kinesiske østkyst. Den gentagne belastning sætter myndighederne under pres, da genopbygning og beredskab efter den første storm endnu ikke var afsluttet, da den næste ramte kysten.

Zhejiang-provinsen er en af Kinas mest betydningsfulde økonomiske regioner med omfattende industri, eksporthavne og produktion inden for blandt andet tekstil, elektronik og maskinindustri. Området huser desuden flere store havnebyer, som spiller en central rolle i internationale forsyningskæder.

Hvorfor det har betydning for investorer

Gentagne naturkatastrofer af denne karakter kan få økonomiske konsekvenser, der rækker ud over Kinas grænser. Zhejiangs havne og fabrikker er en del af det globale netværk, som mange danske og internationale virksomheder er afhængige af – fra elektronikkomponenter til tekstiler og forbrugsvarer.

Midlertidige lukninger af havne og produktionsanlæg som følge af tyfoner kan skabe forsinkelser i leverancer og i sidste ende presse priser på visse råvarer og komponenter. For investorer med eksponering mod kinesiske aktier, forsikringsselskaber med aktivitet i regionen eller globale forsyningskæder kan gentagne ekstreme vejrhændelser dermed være en faktor at holde øje med.

Kina oplever ifølge klimaforskere en stigende hyppighed af kraftige tyfoner, hvilket øger både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved naturkatastrofer i landets kystregioner. Det kan på sigt påvirke forsikringspræmier og investeringsrisici for selskaber med produktion eller aktiver i området.

Myndighedernes reaktion

De kinesiske myndigheder har som ved tidligere tyfoner iværksat storstilede evakueringer for at minimere tab af menneskeliv. Den præcise skadesomfang efter landfaldet er endnu ikke fuldt kortlagt, men fokus er ifølge kilderne rettet mod at sikre befolkningen i de mest udsatte kystnære områder.

Der er endnu ikke offentliggjort konkrete tal for materielle skader eller økonomiske tab som følge af de to seneste tyfoner, men historisk har lignende storme i regionen medført betydelige udgifter til genopbygning og midlertidige produktionsstop.

Kilder: BBC, Investing.com