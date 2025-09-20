Andersen Group indgiver ansøgning om børsnotering i USA, rapporterer om 12% omsætningsstigning

Andersen Group, en professionel servicevirksomhed, har indgivet ansøgning om børsnotering i USA og offentliggør en stigning i omsætningen på 12,4% for første halvdel af 2025. Dette skridt positionerer virksomheden til en sjælden børsnotering af et konsulentfirma og kommer i en tid, hvor nye børsnoteringer vinder momentum i et mere stabilt markedsmiljø. Indgivelsen placerer virksomheden i samme kohorte som andre virksomheder, der for nylig har søgt at blive børsnoteret i New York, herunder kryptoopbevaringsstartup’en BitGo og erhvervsrejsefirmaet Navan.

En genoplivning fra en historiefyldt fortid

Den potentielle børsnotering markerer et betydeligt vendepunkt for virksomheden, hvis oprindelse kan spores tilbage til en gruppe tidligere partnere fra Arthur Andersen, det engang mægtige “Big Five”-regnskabsfirma, der kollapsede i kølvandet på Enron-skandalen. Ved at genoptage navnet Andersen i 2014 har virksomheden forsøgt at genopbygge sin egen arv. En vellykket børsnotering ville ikke blot give en fremtrædende plads i den historie, men også positionere den som et af de få børsnoterede skatte- og konsulentfirmaer i USA.

Finansielle oplysninger og markedsudsigter

Selvom virksomheden rapporterede en robust omsætningsstigning til 384,1 millioner dollars, offentliggjorde den også et tab på 45,4 millioner dollars for seksmånedersperioden, hvilket står i kontrast til et overskud i samme periode året før. Denne finansielle detalje vil være et centralt punkt at overveje for investorer. Udbuddet, ledet af Morgan Stanley og UBS, vil teste markedets appetit på professionelle servicevirksomheder. Et analysefirma for børsnoteringer bemærkede en stærk investorefterspørgsel på tværs af sektorer, hvilket tyder på et gunstigt miljø for børsnoteringen. Andersen planlægger at handle på New York Stock Exchange under tickersymbolet “ANDG”.