Anduril-topchef advarer mod børsnotering midt i forsvarstech-hype

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Topchefen for det amerikanske forsvarsteknologi-selskab Anduril, Brian Schimpf, afviser at skynde sig mod en børsnotering, selv om selskabet for nylig blev vurderet til 61 milliarder dollar. Det siger han ifølge CNBC ved Allen & Co.-konferencen i Sun Valley, hvor han advarede mod at gennemføre en børsnotering midt i en hypebølge for sektoren.

“Vi definerer en vellykket børsnotering som en, hvor vores investorer har fået et godt afkast tre år efter, at aktien er gået på markedet,” sagde Schimpf ifølge CNBC. “Et dårligt tidspunkt at gøre det på er midt i en hypebølge. Så vi har ikke travlt med at gå på børsen.”

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Rekordvurdering midt i forsvars-boom

Anduril, der udvikler droner og AI-drevne våbensystemer, fordoblede i maj sin værdiansættelse til 61 milliarder dollar. Det gør selskabet til et af de mest værdifulde privatejede teknologiselskaber i verden, skriver CNBC. Væksten skal ses i lyset af en generel efterspørgselsboom inden for forsvarsteknologi, drevet af præsident Donald Trumps ambitioner om at genopbygge den amerikanske forsvarsindustri.

Ifølge CNBC nærmer det amerikanske forsvarsbudget sig nu rekordhøje 1,5 billioner dollar, hvilket har skabt grobund for en række store finansieringsrunder i sektoren. Ud over Anduril har konkurrenter som Shield AI og det autonome skibsselskab Saronic også afsluttet betydelige kapitalrejsninger tidligere på året.

Netop denne udvikling bekymrer Schimpf snarere end at glæde ham. “Vi ser vanvittigt høje værdiansættelser baseret på forventninger til fremtidig vækst og alle mulige andre faktorer,” sagde han ifølge CNBC. “Jeg er ikke sikker på, at markedet er særligt rationelt i sin prissætning lige nu.”

SpaceX og OpenAI som advarende eksempler

Schimpfs skepsis kommer, mens markedet for tech-børsnoteringer generelt fremstår afdæmpet, selv efter Elon Musks SpaceX gennemførte en rekordstor børsnotering for nylig. Ifølge CNBC lukkede SpaceX-aktien i en top på 201,80 dollar på sin tredje handelsdag, men har siden mistet omkring en fjerdedel af sin værdi og handles nu kun lidt over den oprindelige åbningskurs på 150 dollar.

Samtidig har AI-selskaberne OpenAI og Anthropic begge indgivet fortrolige ansøgninger om børsnotering, men ingen af dem har meldt en tidsplan ud, fremgår det af CNBC’s dækning. En del investorer er ifølge kilden bekymrede for, om det offentlige marked reelt vil betale de nuværende værdiansættelser på tæt på 1.000 milliarder dollar, som knytter sig til de to selskaber.

Schimpf peger på, at flere selskaber bevæger sig ud i farligt farvand. “Jeg tror, at mange selskaber farligt nærmer sig overvurderet territorium på en måde, der kan slå tilbage,” sagde han ifølge CNBC.

Ingen tidsplan trods pres fra grundlægger

Anduril blev grundlagt af Palmer Luckey, der ifølge CNBC har udtalt, at han “bestemt” ønsker en børsnotering på sigt, men uden at have sat en konkret tidshorisont. Schimpf understreger, at selskabet kan forblive privatejet, så længe det er nødvendigt, og at der ikke er noget pres for at skynde sig mod børsen alene fordi konkurrenterne gør det.

For danske investorer, der følger den globale forsvars- og teknologisektor tæt i disse år med stigende geopolitisk usikkerhed og øgede forsvarsbudgetter i Europa, er sagen et eksempel på, at selv de mest eftertragtede vækstselskaber kan vælge at holde sig væk fra børsen, når priserne i sektoren vurderes at være løbet løbsk. Det kan have betydning for, hvornår og til hvilken kurs danske investorer i givet fald får adgang til at investere direkte i de store forsvarsteknologiselskaber via en børsnotering.

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