Anthropic-aktien er faldet omkring 9 procent siden noteringen på Nasdaq. Med en prissætning på cirka 40 gange salget vokser tvivlen om AI-værdierne.

Ifølge Economic Times bliver en mulig OpenAI-børsnotering næste år næste store prøve

→ Ifølge Economic Times bliver en mulig OpenAI-børsnotering næste år næste store prøve

ANT.US 88,53 ▼ -8,89% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i AI-selskabet Anthropic er faldet omkring 9 procent efter sin børsdebut. Det oplyser Economic Times, som vurderer, at faldet forstærker bekymringen for, om værdiansættelserne i AI-sektoren er strakt for langt.

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Selskabet bag sprogmodellen Claude handles under tickeren ANT. Ifølge mediet har selv en så profileret notering ikke formået at puste ny begejstring ind i AI-aktierne.

Prissat til omkring 40 gange omsætningen

Kernen i debatten er prisen. Ifølge Economic Times er Anthropic værdisat til cirka 40 gange selskabets salg, og fokus flytter sig nu til, om selskabet kan leve op til det niveau. Nøgletallet sammenligner markedsværdien med omsætningen og kan læses nærmere i guiden om P/S-værdi.

En så høj multipel giver lille plads til skuffelser. Selv mindre afvigelser i væksten kan derfor slå hårdt igennem på kursen.

Kryptoplatforme tilbyder handel med aktien

Handelsplatformen BingX meddelte 19. november, at brugerne kan handle Anthropic mod stablecoinen USDT både på spotmarkedet og via såkaldte perpetual futures, hvor man kan satse på stigning eller fald. Platformen tilbød i forvejen eksponering mod selskabet før børsnoteringen.

Samtidig er en tokeniseret udgave af Anthropic-aktien gået live på blockchainen BNB Chain, skriver CryptoNewsZ. Den slags produkter giver adgang til kursudviklingen, men ikke nødvendigvis de samme rettigheder som en almindelig aktie i et depot.

SpaceX viser, hvor langt en populær aktie kan falde

Anthropic står ikke alene med en høj pris. SpaceX handles ifølge NPinvestors kursdata pr. 20. november kl. 22.00 dansk tid til 127,79 USD med en markedsværdi på ca. 1,05 bio. USD og en trailing P/E på 616,1. Kursen ligger 43,4 % under 52-ugers toppen på 225,64 USD.

Eksemplet siger intet om Anthropics fremtid. Det viser dog, at store, efterspurgte selskaber med meget høje nøgletal kan opleve kraftige udsving, når forventningerne justeres.

Det første kursfald gør historien om Anthropic til en test af, om omsætningen kan vokse ind i prisen. Hvor stor den vækst skal være, fremgår ikke af kilderne. Næste store prøve for hele AI-sektoren bliver ifølge Economic Times en mulig børsnotering af OpenAI næste år.