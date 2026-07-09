Anthropic-aktier er blevet Silicon Valleys gyldne billet – ingen vil sælge

Anthropic er nået op på en værdiansættelse på 1.200 mia. dollar på det uofficielle marked. Investorer kæmper om aktier, men ingen vil af med dem.

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Anthropic, selskabet bag AI-chatbotten Claude, er blevet det mest eftertragtede navn på det private aktiemarked i Silicon Valley. Ifølge Business Insider handles selskabets aktier nu på det såkaldte sekundærmarked til en implicit værdiansættelse på hele 1.200 mia. dollar – men problemet for investorerne er, at næsten ingen aktionærer vil sælge deres andele.

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Da Anthropic endnu ikke er børsnoteret, har almindelige investorer ingen direkte adgang til at købe aktier i selskabet. I stedet er de henvist til det uofficielle sekundærmarked, hvor man forsøger at købe aktier af tidligere eller nuværende medarbejdere og tidlige investorer. Business Insider beskriver, hvordan efterspørgslen er så massiv, at meglere kæmper for overhovedet at finde nogen, der er villige til at afhænde deres beholdning.

Meglere druknet i købsordrer

Business Insiders journalist Ben Bergman har talt med flere meglere, der forsøger at få handler med Anthropic-aktier igennem. En af dem fortæller ifølge mediet, at hvis han kunne imødekomme alle de investorer, der forsøger at købe sig ind, ville han “ligge på en strand lige nu” – et udsagn, der understreger hvor skæv balancen mellem udbud og efterspørgsel er blevet.

Ifølge Business Insider er interessen så stor, at selv usædvanlige modydelser ikke kan friste ejerne af Anthropic-aktier til at sælge. Mediet nævner blandt andet et eksempel, hvor et hus i Brooklyn til 5,99 mio. dollar er blevet tilbudt som en del af en handel, uden at det har fået en aktieejer til at give slip på sin post.

Anthropic advarer mod tvivlsomme investeringsveje

Det hedeste marked tiltrækker naturligt også tvivlsomme forretningsmodeller. Business Insider skriver, at der er dukket flere uigennemsigtige investeringsvehikler op, som lover indirekte adgang til Anthropic-aktier gennem forskellige selskabskonstruktioner.

Anthropic selv har ifølge mediet forsøgt at advare mod den slags løsninger. Selskabet opfordrer potentielle investorer til at “antage, at det er ugyldigt”, hvis nogen tilbyder en indirekte vej til at investere i Anthropic uden om de officielle kanaler. Alligevel vælger mange investorer at løbe risikoen frem for at gå glip af, hvad de opfatter som en historisk mulighed.

Situationen minder om en moderne guldfeber, hvor jagten på aktier i et af verdens mest omtalte AI-selskaber driver investorer til at acceptere stigende risiko og uigennemsigtige aftaler for overhovedet at komme i nærheden af en investering.

OpenAI lurer i baggrunden

Mens al opmærksomhed lige nu samler sig om Anthropic, peger Business Insider på, at konkurrenten OpenAI stille og roligt er ved at genvinde momentum forud for lanceringen af sin næste, mere avancerede AI-model. Det kan på sigt betyde, at investorernes fokus flytter sig – eller at konkurrencen om adgang til begge selskabers aktier bliver endnu mere intens.

For danske investorer illustrerer sagen en større tendens: Nogle af de mest værdifulde og hurtigst voksende AI-selskaber i verden er slet ikke tilgængelige på de børser, danskere normalt handler på. Adgangen til selskaber som Anthropic og OpenAI kræver typisk enten status som kvalificeret investor med adgang til amerikanske sekundærmarkeder, eller eksponering via børsnoterede fonde og teknologiselskaber, der selv har investeret i AI-udviklerne.

Det betyder samtidig, at private investorer i Danmark, der ønsker eksponering mod den bredere AI-bølge, i praksis må se mod børsnoterede aktører som chipproducenter, cloud-udbydere og softwareselskaber, der leverer infrastruktur eller kapital til selskaber som Anthropic – snarere end selve AI-udviklerne. Den enorme værdiansættelse af unoterede AI-selskaber som Anthropic kan dog i sig selv fungere som en temperaturmåler for, hvor varmt kapitalmarkedet vurderer AI-sektorens vækstpotentiale i disse år.

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