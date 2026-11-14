Anthropic vælger klassisk prissætning af børsnotering, mens bitcoin falder til 68.000 dollar

Anthropic lader investorerne påvirke prisen i en traditionel børsnotering. Bitcoin falder til 68.000 dollar, og Strategy taber 2,44 procent fredag.

AI-selskabet Anthropic gør klar til en børsnotering, hvor investorerne får større indflydelse på udbudsprisen, end de fik hos SpaceX. Det skriver Economic Times. Samtidig er bitcoin faldet til 68.000 dollar, og fredag lukkede Strategy, der ejer store mængder bitcoin, 2,44 procent lavere på Wall Street, ifølge NPinvestors kursdata.

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Ifølge Economic Times satser Anthropic på en traditionel prisfastsættelse, hvor efterspørgslen fra investorerne i højere grad former den endelige kurs. SpaceX valgte en anden model. Forskellen kan hjælpe Anthropic igennem urolige markeder, vurderer mediet.

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Selskabet har sat ambitiøse prismål og sigter mod at rejse et rekordbeløb, som kan overgå det, SpaceX tidligere har hentet. Anthropics private finansieringsrunder er bakket op af kendte teknologiinvestorer, fremgår det af Economic Times.

Bankman-Fried går glip af næsten 40 mia. dollar

Børsnoteringen har også en kuriøs side. Financial Times oplyser, at den fængslede kryptoprofil Sam Bankman-Fried ville have tjent næsten 40 mia. dollar på noteringen som følge af en tidlig investering i Anthropic.

Han går dog glip af gevinsten. Beløbet viser, hvor meget værdi der er skabt i AI-laboratoriet, siden de første investorer gik ind.

Bitcoin og Strategy mærker kapitalen, der flytter sig

CoinDesk beskriver bitcoins fald til 68.000 dollar som en del af den uro, som Anthropic-noteringen skaber. Analytikere ser ifølge mediet ingen direkte forbindelse mellem Nvidia og bitcoins nedtur. De peger i stedet på penge, der søger mod Anthropic, og på en bredere flugt fra risikable aktiver.

Strategy endte fredag i 111,62 USD mod 114,41 USD dagen før, ifølge NPinvestors kursdata pr. 13. november kl. 22.29 dansk tid. Markedsværdien faldt med ca. 1,1 mia. USD til ca. 45,1 mia. USD, og aktien ligger nu 52,5 procent under 52-ugers toppen. Den, der investerede 10.000 kr. ved torsdagens lukkekurs, sidder med 9.756 kr. før valutaudsving.

Nvidia faldt samme dag 2,01 procent til 162,85 USD. Det er under den nedre grænse i aktiens 52-ugers interval på 163,90 USD, og intradag var kursen helt nede på 158,39 USD. Markedsværdien skrumpede med ca. 80,7 mia. USD, viser NPinvestors kursdata.

Den nye viden er valget af prismodel. Lader Anthropic efterspørgslen styre kursen, bliver selve prissætningen et direkte mål for investorernes appetit på AI. Kilderne oplyser hverken den endelige pris eller datoen for første handelsdag. Det er også uafklaret, om pengestrømmen mod Anthropic fortsat vil trække i bitcoin og kryptotunge aktier som Strategy. Næste konkrete holdepunkt bliver den kurs, Anthropic fastsætter for sine aktier.