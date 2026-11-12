Anthropics børsnotering er efter sigende overtegnet med værdiansættelse på op til 1,4 bio. dollar

Medarbejdere må sælge en del af deres aktier på åbningsdagen

→ Medarbejdere må sælge en del af deres aktier på åbningsdagen

Anthropic søger en børsværdi på op til 1,4 bio. dollar, og interessen er så stor, at udbuddet ifølge Crypto Briefing er overtegnet. AI-selskabet bag chatbotten Claude vil hente op til 64,4 mia. dollar til en pris på 70-78 dollar pr. aktie, oplyser The Economic Times.

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Overtegnet betyder, at investorerne samlet har bedt om flere aktier, end selskabet udbyder. Ifølge Crypto Briefing kan efterspørgslen skubbe værdiansættelsen over de første skøn.

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Prisinterval på 70-78 dollar kan blive for lavt

Sky News oplyser, at Anthropic sigter mod en markedsværdi på op til 1,4 bio. dollar, svarende til omkring 1 bio. pund. Mediet beskriver udbuddet på baggrund af bekymring over investeringerne i kunstig intelligens.

De to forhold trækker i hver sin retning. Investorerne står i kø efter aktierne, selv om spørgsmålet om, hvorvidt AI-investeringerne kan betale sig, fylder i markedet. Hvor den endelige pris lander, fremgår ikke af kilderne.

Indeksoptagelse og medarbejdersalg fra første dag

Ifølge The Economic Times arbejder Anthropic på at blive optaget i store aktieindeks kort efter noteringen. Det ventes at sende passive penge ind i aktien, fordi indeksfonde skal købe de selskaber, deres indeks indeholder. Mange danske privatinvestorer ejer amerikanske aktier netop gennem den slags ETF'er og indeksfonde, og de kan derfor få aktien ind i porteføljen uden selv at købe den.

Det indiske medie sammenligner forløbet med SpaceX' børsdebut. Analytikere venter ifølge avisen store kursstigninger i starten. Medarbejdere får lov at sælge en del af deres aktier allerede på åbningsdagen, hvilket øger mængden af aktier i omløb fra start.

Tæt på Alphabets børsværdi

Rammer Anthropic toppen af sit spænd, kommer selskabet tæt på niveau med de største eksisterende techaktier. Alphabet havde onsdag aften en markedsværdi på ca. 1,73 bio. USD ifølge NPinvestors kursdata kl. 22.28 dansk tid, efter at aktien steg 2,11 procent til 293,45 USD. Aktien handles til en P/E på 14,6 og ligger 28,1 procent under sin 52-ugers top.

Også Nvidia, der leverer chips til AI-branchen, er langt fra toppen. Aktien lå onsdag aften 2,87 procent højere på 173,73 USD, men ligger 28,6 procent under 52-ugers toppen, viser NPinvestors kursdata kl. 22.29 dansk tid. Nvidias markedsværdi er ca. 4,20 bio. USD.

Sammenstillingen viser, hvor høje forventninger der er bygget ind i Anthropic. Et nyt selskab kan nærme sig Alphabets værdi, mens de etablerede AI-aktier handles et godt stykke under deres toppe.

Overtegningen fortæller, at efterspørgslen er der, men ikke til hvilken pris. Kilderne nævner hverken den endelige udbudskurs, noteringsdatoen eller hvilke indeks Anthropic sigter mod, og netop de tre ting afgør, hvor meget passiv kapital der flyder ind. Den første konkrete test kommer på åbningsdagen, hvor medarbejderne må sælge en del af deres aktier.