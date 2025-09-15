ANZ ramt af rekordbøde på 160 millioner dollars, da tilsynsmyndighed afdækker systemiske fejl

I en skelsættende sag har ANZ Group indvilliget i at betale en rekordstor bøde på 240 millioner australske dollars (160 millioner dollars), den største bøde nogensinde pålagt af den australske virksomhedsregulator mod en enkelt enhed. Den betydelige bøde, der afventer godkendelse fra den føderale domstol, afslutter fem separate undersøgelser og afslører en række systemiske fejl i banken, lige fra usandsynlig adfærd i en statsobligationsaftale til udbredte mangler i kundeservicen. Bøden er et stærkt signal fra den australske værdipapir- og investeringstilsynsmyndighed (ASIC) om, at gentagne overtrædelser ikke længere vil blive tolereret, hvilket tvinger banken til offentligt at anerkende sine dybtliggende operationelle og kulturelle problemer.

Et mønster af forseelser i kerneaktiviteter

Kernen i tilsynsmyndighedens resultater fokuserer på ANZ’s adfærd under en udstedelse af statsobligationer på 14 milliarder australske dollars. Ifølge ASIC solgte banken bevidst en stor mængde obligationsfutures for at lægge “unødvendigt nedadgående pres” på obligationskurserne, en handling som ASIC-formand Joe Longo beskrev som et tillidsbrud. Tilsynsmyndigheden understregede, at banken også vildledte regeringen i næsten to år ved at levere falske handelsdata, hvilket potentielt satte offentlige midler – øremærket til essentielle tjenester som sundhedspleje og uddannelse – i fare. Ud over disse alvorlige markedsovertrædelser afslørede undersøgelserne også bekymrende forbrugermisbrug. Banken undlod for eksempel at betale lovede bonusrenter til nye kontohavere i årevis og fortsatte, mere alvorligt, med at opkræve gebyrer fra tusindvis af afdøde kunder.

Presset for kulturel transformation

I kølvandet på straffen understregede både bankens ledelse og tilsynsmyndigheden behovet for et fundamentalt skift i virksomhedskulturen. Den nye administrerende direktør, Nuno Matos, der for nylig annoncerede 3.500 jobnedskæringer, anerkendte behovet for at “gøre færre ting meget bedre” for at “få det grundlæggende rigtigt”. Bankens bestyrelsesformand, Paul O’Sullivan, undskyldte “uforbeholdent” og udtalte, at selvom banken ikke handlede med “dårlige hensigter”, begik den “alvorlige fejl”. Disse offentlige indrømmelser, kombineret med bankens historik med at indrømme beskyldninger i alle 11 civile sager anlagt af ASIC siden 2016, understreger situationens alvor. Straffen tjener som en barsk påmindelse om, at robust selskabsledelse og etisk adfærd ikke er til forhandling for institutioner, der er betroet offentlighedens midler og velbefindende.