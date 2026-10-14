APMH Invest sælger Danske Bank-aktier for 43,8 mio. kr.

APMH Invest, nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen, solgte Danske Bank-aktier for 43,8 mio. kr. torsdag den 8. oktober.

A/S Motortramp solgte løbende NORDEN-aktier hver dag fra mandag til fredag

→ A/S Motortramp solgte løbende NORDEN-aktier hver dag fra mandag til fredag

APMH Invest er nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen og solgte tidligere to gange

→ APMH Invest er nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen og solgte tidligere to gange

APMH Invest A/S har solgt 123.585 aktier i Danske Bank for 43,8 mio. kr. Handlen fandt sted torsdag den 8. oktober og blev offentliggjort fredag eftermiddag den 9. oktober. APMH Invest A/S er nærtstående til Martin Nørkjær Larsen, der er næstformand for bestyrelsen i Danske Bank.

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Det er den tredje indberetning om salg fra APMH Invest A/S i Danske Bank i materialet.

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Tre salg i Danske Bank fra APMH Invest

Onsdag eftermiddag den 7. oktober kom to indberetninger. Den første viste, at APMH Invest A/S solgte 56.351 aktier fredag den 2. oktober for 20,6 mio. kr. Den anden handlede om et salg af 15.000 aktier tirsdag den 6. oktober for 5,6 mio. kr.

Alle tre er indberettet som handler foretaget af en nærtstående til næstformanden.

Motortramp sælger løbende NORDEN-aktier

I NORDEN kom der indberetninger hver dag fra mandag den 5. til fredag den 9. oktober. Sælgeren var i alle tilfælde A/S Motortramp, som sælger løbende aktier pro rata i forbindelse med NORDENs aktietilbagekøbsprogram.

Tirsdag den 6. oktober blev det offentliggjort, at A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels, solgte 2.383 aktier til kurs 402,20 den 5. oktober, i alt 958.442,60 kr. I en indberetning offentliggjort onsdag den 7. oktober fremgik et salg af 2.800 aktier til kurs 390,44 kr., i alt 1,1 mio. kr.

Også i Dantax var der salg. Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen, der ejer 49,5 %, solgte 1.358 aktier til kurs 307,07 for 416.997 kr. Det blev offentliggjort mandag den 5. oktober. Et salg af 126 aktier til kurs 307,746 for 38.776 kr. blev offentliggjort onsdag den 7. oktober.

I Bang & Olufsen har CFO og COO Nikolaj Wendelboe solgt i alt 44.000 aktier for samlet 443.165,80 kr. Ifølge meddelelsen fra mandag den 5. oktober skete salget til dækning af skat.

Direktører i tre selskaber køber

Direktør Peter Schleidt i Jyske Bank købte 119 aktier til kurs 1.070,89 torsdag den 8. oktober for 127.435 kr.

I AL Sydbank har direktionsmedlem og CRO Stig Westergaard købt 140 aktier til kurs 728 via bruttolønsordning for 101.920 kr. Indberetningen kom onsdag morgen den 7. oktober.

Topchefen i GreenMobility købte også. CEO Kasper Gjedsted erhvervede 415 aktier til kurs 60,60 torsdag den 8. oktober, og købet beløb sig til 25.149 kr.

Offentliggjort Selskab Handel 5/10 09.30 Norden Nærtstående til ledelsesperson solgte aktier 5/10 10.34 Bang & Olufsen CFO og COO solgte aktier for 443.166 kr. (+1 handler) 5/10 16.45 Dantax Nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) solgte aktier for 416.997 kr. 6/10 09.15 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels solgte aktier for 958.443 kr. 7/10 08.50 AL Sydbank Direktionsmedlem (CRO) købte aktier for 101.920 kr. 7/10 09.32 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,1 mio. kr. 7/10 15.08 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 20,6 mio. kr. 7/10 15.42 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen solgte aktier for 5,6 mio. kr. 7/10 16.55 Dantax Nærtstående selskab til Peter Bøgh Jensen solgte aktier for 38.776 kr. 8/10 09.34 Norden Nærtstående til ledende medarbejder solgte aktier 9/10 09.42 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier 9/10 11.28 GreenMobility Administrerende direktør købte aktier for 25.149 kr. 9/10 13.41 Jyske Bank Direktør købte aktier for 127.435 kr. 9/10 15.16 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen solgte aktier for 43,8 mio. kr. Indberettede insiderhandler, offentliggjort mandag 5. oktober til fredag 9. oktober

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