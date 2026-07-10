Apollo advarer: Svagere AI-afkast kan sende økonomien i recession

Kapitalforvalteren Apollo peger på voksende konkurrence fra Kina og faldende priser på AI-tokens som trusler mod AI-selskabers indtjening og hele økonomien.

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Kapitalforvalteren Apollo advarer om, at et svagere afkast fra investeringerne i kunstig intelligens kan blive den udløsende faktor, der sender den amerikanske økonomi ud i recession. Det skriver MarketWatch med henvisning til en analyse fra Apollo, der peger på voksende konkurrence fra Kina og faldende priser på AI-tokens som centrale risici for AI-selskabernes finanser.

Advarslen kommer på et tidspunkt, hvor store dele af aktiemarkedets fremgang de seneste år har været drevet af forventninger til, hvor hurtigt investeringerne i AI-infrastruktur vil tjene sig hjem. Ifølge MarketWatch er det netop denne tidshorisont for tilbagebetaling, som Apollo nu sætter spørgsmålstegn ved.

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Faldende token-priser presser forretningsmodellen

Et af de centrale punkter i Apollos analyse er, at priserne på såkaldte AI-tokens – den grundlæggende enhed, som selskaber betaler for at bruge sprogmodeller og andre AI-tjenester – er faldende. Det svækker isoleret set indtjeningspotentialet for de virksomheder, der har investeret massivt i at bygge AI-modeller og den tilhørende infrastruktur.

Faldende priser kan i udgangspunktet lyde positivt for de virksomheder og forbrugere, der anvender AI-teknologien, fordi det gør adgangen billigere. Men for de selskaber, der har lagt enorme summer i datacentre, chips og udvikling i forventning om høje marginer, kan det ifølge Apollos ræsonnement betyde, at de planlagte afkast udebliver eller kommer langsommere end forudset.

Voksende trussel fra Kina

Ud over prisfaldet peger Apollo ifølge MarketWatch også på en stigende konkurrencetrussel fra Kina. Kinesiske aktører har de seneste år udviklet stadig mere konkurrencedygtige AI-modeller, ofte til lavere omkostninger end amerikanske konkurrenter, hvilket kan lægge yderligere pres på priser og markedsandele globalt.

Kombinationen af billigere kinesiske alternativer og generelt faldende priser på AI-tjenester skaber ifølge analysen et miljø, hvor de forventede indtægter fra AI-satsningerne kan blive vanskeligere at indfri. Det er especially bekymrende, fordi store dele af de amerikanske selskabers investeringsplaner er bygget på antagelser om vedvarende høj efterspørgsel til høje priser.

Hvorfor det kan smitte af på hele økonomien

Det, der ifølge MarketWatch gør Apollos advarsel bemærkelsesværdig, er koblingen mellem AI-sektorens finansielle sundhed og den bredere amerikanske økonomi. AI-investeringer er de seneste år blevet en så stor del af den samlede erhvervsinvestering og aktiemarkedets værdiskabelse, at et tilbageslag i sektoren risikerer at brede sig videre til beskæftigelse, investeringslyst og forbrug generelt.

Hvis de store teknologiselskaber, der har finansieret enorme datacenterbyggerier og chipindkøb, oplever, at afkastet på disse investeringer kommer senere eller mindre end ventet, kan det ifølge logikken bag Apollos analyse føre til nedjusterede investeringsplaner, opbremsning i ansættelser inden for teknologisektoren og i sidste ende en bredere økonomisk opbremsning.

Denne type bekymring er ikke ny i sig selv – flere analytikere har gennem det seneste år peget på risikoen for, at AI-investeringerne har bevæget sig ind i boble-territorium. Men Apollos vinkel er specifik ved at pege på de to konkrete mekanismer, faldende token-priser og kinesisk konkurrence, som drivere for et muligt tilbageslag.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er advarslen relevant, fordi mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger har betydelig eksponering mod amerikanske teknologiaktier, herunder de store selskaber, der driver AI-investeringerne. Kursudsving i disse aktier kan derfor mærkes direkte på danskernes opsparinger, selv når begivenhederne udspiller sig langt fra det danske marked.

Samtidig understreger sagen, hvor tæt sammenvævet det amerikanske og globale aktiemarked er blevet med udviklingen i AI-sektoren. En opbremsning i AI-relaterede investeringer eller indtjening kan derfor få bredere konsekvenser for de globale aktiemarkeder, herunder også danske indeks som C25, i takt med at teknologiaktier fylder mere i internationale porteføljer.

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