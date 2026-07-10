Apollo overbyder Castlelake: EasyJet i budkrig til 5,7 mia. pund

EasyJet accepterer nyt overtagelsestilbud fra amerikanske Apollo på 7,15 pund pr. aktie – kun dage efter at have sagt ja til rivalen Castlelakes bud.

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Det britiske lavprisselskab EasyJet har i princippet accepteret et overtagelsestilbud på 5,7 mia. pund fra den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management. Det sker kun få dage efter, at selskabet havde sagt ja til et konkurrerende bud fra en anden amerikansk investeringsfond, Castlelake. Det skriver BBC.

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Ifølge EasyJet giver Apollos tilbud aktionærerne et bedre udfald end det bud, selskabet indgik en principaftale om i weekenden med Castlelake. Selskabet oplyser samtidig, at det ikke længere agter at gå videre med Castlelakes tilbud.

Højere pris pr. aktie afgør slaget – for nu

Apollos bud lyder på 7,15 pund pr. aktie, mens Castlelakes tilbud var på 6,90 pund pr. aktie, fremgår det af EasyJets meddelelse ifølge BBC. Castlelake har i en kort udtalelse noteret sig meddelelsen fra EasyJet og Apollo og oplyser, at fonden nu overvejer sine muligheder i forhold til et eventuelt fornyet bud.

Dermed er der lagt op til en decideret budkrig om et af Europas største luftfartsselskaber. Dan Coatsworth, chef for markeder hos AJ Bell, siger ifølge BBC, at budkrigen nu handler om pris, og at fokus vender tilbage til Castlelake for at se, om fonden vil grave endnu dybere i lommerne for at overtrumfe Apollo. Han bemærker, at aktionærerne kan læne sig tilbage og nyde forestillingen.

Nyheden fik aktien til at stige knap 15 procent fredag til omkring 673 pence, ifølge BBC. Det svarer til en stigning på 81 procent i forhold til kursen på 3,94 pund den 28. maj – den sidste handelsdag inden Castlelakes interesse for selskabet blev offentligt kendt.

Fra Luton-flyvninger til opkøbsmål

EasyJet blev grundlagt i 1995 af Sir Stelios Haji-Ioannou med det formål at tilbyde billige flybilletter i Europa. Sammen med selskaber som Ryanair har EasyJet været med til at forandre den britiske flyrejsebranche fundamentalt siden de første afgange fra Luton til Glasgow og Edinburgh i november samme år.

I dag har selskabet mere end 19.000 ansatte og flyver omkring 1.200 ruter i 35 europæiske lande, oplyser BBC. Haji-Ioannou-familien ejer fortsat omkring 15 procent af aktierne i selskabet.

Analytikere peger på, at EasyJet er et attraktivt opkøbsmål, fordi selskabet er overskudsgivende, har en stor flåde og ejer værdifulde start- og landingstilladelser i lufthavne som Gatwick og Paris Charles de Gaulle. De mest eftertragtede slots kan handles mellem luftfartsselskaber for tocifrede millionbeløb i pund, når de skifter ejer.

Feriepakker og margin trækker investorernes interesse

Susannah Streeter, chefstrateg for investeringer hos Wealth Club, peger ifølge BBC på, at Apollo har fokus på EasyJets potentiale. Hun bemærker, at selskabet trods pres fra højere brændstofpriser og geopolitisk uro har opbygget et robust europæisk netværk, en stærk balance og – ikke mindst – en hastigt voksende feriepakkeforretning, som formentlig er en af Apollos største interesser i handlen.

Ifølge Streeter genererer feriepakker højere marginer og mere forudsigelige indtægter end almindelige flybilletter alene. Hun understreger samtidig, at det for nu er “business as usual” for passagererne, idet flyvninger, bookinger og loyalitetsprogrammer ikke bliver berørt, mens en eventuel aftale bevæger sig gennem den regulatoriske proces.

Conroy Gaynor, senioranalytiker for forbrugersektoren hos Bloomberg Intelligence, siger ifølge BBC, at Apollo mere eksplicit end Castlelake bakker op om EasyJets vækstmodel. Han advarer dog om, at behovet for at forbedre luftfartsselskabets margin betyder, at en eventuel succes med at sænke omkostningerne ikke nødvendigvis vil betyde lavere billetpriser for passagererne.

EU-regler om ejerskab en potentiel hindring

En væsentlig regulatorisk udfordring for en eventuel overtagelse er, at EU-regler kræver, at EasyJet skal være majoritetsejet af EU-borgere. Castlelake havde foreslået et samarbejde med to EU-borgere, forretningsmændene Peter Bellew og Mark Breen, som skulle eje et EU-baseret selskab med bestemmende indflydelse over luftfartsselskabet.

Apollo har ifølge BBC oplyst, at fonden vil tage alle nødvendige skridt for at leve op til eventuelle EU-betingelser i forbindelse med en handel. Hverken Apollos eller Castlelakes bud udgør endnu en bindende aftale. Apollo har fået frist til klokken 17 den 7. august til enten at fremsætte et bindende bud eller trække sig, mens Castlelakes tilsvarende frist udløber den 3. august.

Baggrunden for budkrigen er, at Castlelake gennem en række bud har forsøgt at overtage EasyJet, hvilket selskabet indledningsvis afviste og beskyldte fonden for at forsøge at købe det “til discountpris”. Indtil weekendens principaftale havde EasyJet også kaldt Castlelakes fremgangsmåde “stærkt opportunistisk”, da det første bud lød på blot 560 pence pr. aktie, og selskabet argumenterede for, at aktiekursen var “midlertidigt presset” – blandt andet på grund af krigen i Iran, som havde ramt rejsesektoren.

For danske investorer med eksponering mod europæiske flyselskaber eller rejsesektoren er sagen interessant som et signal om, hvor stor appetit kapitalfonde har på europæiske luftfartsaktiver med stærke feriepakkeforretninger. Udfaldet af budkrigen – og ikke mindst om Castlelake vælger at overbyde igen inden fristen den 3. august – kan sætte en ny standard for, hvad markedet er villigt til at betale for et etableret lavprisselskab med attraktive lufthavnsslots.