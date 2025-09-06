Appeldomstol blokerer Trumps ensidige nedskæringer i udenlandsbistand og opretholder dermed Kongressens myndighed

En amerikansk appeldomstol har afvist at blokere en kendelse fra en lavere ret, hvilket effektivt forhindrer Trump-administrationen i ensidigt at skære i milliarder af dollars i udenlandsbistand. Afgørelsen tvinger administrationen til at bruge omkring 11 milliarder dollars på en række projekter, før finansieringens kongresgodkendelse udløber i september. Afgørelsen tjener som en alvorlig irettesættelse af administrationens bestræbelser på at omgå den lovgivende myndighed over føderale udgifter.

Et juridisk opgør om pengepungens magt

Den juridiske konflikt centrerer sig om det grundlæggende forfatningsmæssige princip om magtens tredeling. Appeldomstolens afgørelse bekræfter en lavere rets afgørelse om, at administrationen ikke blot kan vælge at tilbageholde midler, som Kongressen allerede har bevilget. Administrationen havde forsøgt at bruge en sjælden taktik kendt som “lommeophævelse” for at blokere omkring 4 milliarder dollars i finansiering med den begrundelse, at det kunne løbe ud over udgiftsmyndigheden. Domstolene har dog taget parti for synspunktet om, at udgifterne skal fortsætte, medmindre Kongressen bekræfter handlinger for at stoppe dem.

Konsekvenser for bistand og regeringsførelse

Kendelsen har øjeblikkelige og betydelige konsekvenser, idet den tvinger administrationen til at frigive midler til en bred vifte af initiativer, herunder udenlandsk bistand, FN’s fredsbevarende operationer og demokratifremmende indsatser. Mere generelt sender rettens handling et klart signal om grænserne for præsidentens magt. Ved at blokere administrationens evne til at annullere kongresgodkendt finansiering på egen hånd styrker retsvæsenet Kongressens “pengemagt” og bevarer den lovgivende magts autoritet over føderale udgifter. Afgørelsen sikrer, at uenigheder mellem den udøvende magt og Kongressens udgiftsprioriteter ikke kan bruges som en begrundelse for at tilbageholde lovligt bevilgede midler.