Apple-aktien dykker efter regnskab: Kan 315 dollar holde niveauet?

Apple-aktien faldt efter svag guidance i Q3-regnskabet og kan tabe op mod 500 mia. dollar i markedsværdi. Nøgleniveauer er nu afgørende for kursen.

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Apple-aktien er sendt ned efter selskabets seneste kvartalsregnskab, hvor en svag guidance fra ledelsen fik investorer til at sælge ud. Ifølge Investing.com kan techgiganten samlet tabe op mod 500 milliarder dollar i markedsværdi som følge af den skuffende fremtidsudmelding.

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Faldet kommer, efter at Apple i sit tredje kvartal leverede tal, der i store træk levede op til analytikernes forventninger, men hvor selskabets udsigter for det kommende kvartal skuffede markedet. Det har fået investorer til at revurdere prisfastsættelsen af aktien, som handler tæt på historiske toppe.

Nøgleniveauer afgør den videre kursudvikling

Ifølge en teknisk analyse fra BeInCrypto ligger et centralt støtteniveau for Apple-aktien omkring 315 dollar. Holder dette niveau, kan aktien potentielt genfinde momentum og på sigt udfordre sin all-time high på 344,57 dollar.

Samtidig peger analysen på, at et fald ned mod 280 dollar-niveauet vil være et kritisk pejlemærke for, om aktien fortsat kan holde momentum mod nye rekorder, eller om det seneste regnskabschok markerer starten på en længere korrektion.

De næste handelsdage bliver dermed afgørende for, om Apple-aktien kan stabilisere sig omkring støtteniveauerne, eller om det svage udsyn for det kommende kvartal udløser yderligere nedjusteringer fra analytikere og investorer.

Betydning for danske investorer

Apple er en af verdens mest ejede aktier og indgår i talrige globale indeksfonde og pensionsdepoter, som også danske investorer har eksponering mod. Et kursfald i den størrelsesorden, der nu diskuteres, kan derfor mærkes bredt i porteføljer, der er investeret i amerikanske techaktier via ETF’er eller globale aktiefonde.

Da Apple samtidig er blandt de mest omsatte aktier på de amerikanske børser, vil bevægelser i selskabets kurs typisk også kunne smitte af på den generelle stemning omkring techsektoren – noget der historisk har haft en afsmittende effekt på både amerikanske og europæiske aktiemarkeder, herunder C25-aktier med eksponering mod teknologi og forsyningskæder.

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Kilder: Beincrypto, Investing.com