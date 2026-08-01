Apple-aktien styrtdykker 9 pct.: Værste enkeltdag i over seks år

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AAPL.US 308,91 ▼ -7,35% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Apple-aktien styrtdykkede med over 9 procent, hvilket ifølge Economic Times gør dagen til techgigantens værste enkeltdag på mere end seks år. Faldet udslettede op mod 500 milliarder dollar i markedsværdi, efter selskabet leverede en svagere prognose end ventet og advarede om, at AI-drevet komponentmangel presser den globale forsyningskæde.

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Ifølge Investing.com var markedet forberedt på et fald i kølvandet på det svage udmeldte udsyn, men størrelsen af kursreaktionen overraskede alligevel investorer og analytikere. Apple har historisk været kendt for sin robuste og velsmurte forsyningskæde – men den styrke ser nu ud til at blive udfordret af en global mangel på nøglekomponenter drevet af den eksplosive efterspørgsel efter AI-hardware.

AI-boomet spiser af Apples forsyning

Baggrunden for uroen er, at komponenter som avanceret hukommelse og chips i stigende grad allokeres til AI-datacentre og servere frem for forbrugerelektronik. Det sætter Apple i en presset position, fordi selskabet konkurrerer om de samme knappe ressourcer som techgiganter, der bygger AI-infrastruktur i massiv skala.

Resultatet er ifølge kilderne stigende priser og længere leveringstider på kritiske dele til iPhone og andre Apple-produkter, hvilket direkte har fået selskabet til at nedjustere sine forventninger til den kommende periode. For en virksomhed, der i årtier har været kendetegnet ved præcis og effektiv styring af sin globale forsyningskæde, er situationen usædvanlig.

Nvidia trækker fra i værdikapløbet

Apples kursfald har samtidig en sidegevinst for konkurrenten Nvidia, hvis værdiforspring til Apple er blevet forstærket markant. Nvidia har gennem det seneste år været den store vinder på AI-bølgen, mens Apple nu ser ud til at blive ramt af bagsiden af den samme udvikling – nemlig presset på de fysiske komponenter, der driver AI-revolutionen.

Det illustrerer en bredere dynamik på techmarkedet, hvor selskaber med direkte eksponering mod AI-hardware og -infrastruktur klarer sig markant bedre end virksomheder, der i stedet rammes af de afledte forsyningsproblemer.

Hvad betyder det for danske investorer

Apple er en af verdens mest udbredte aktier i danske porteføljer, både direkte og gennem globale indeksfonde og pensionsopsparinger. Et kursfald af denne størrelse vil derfor kunne mærkes bredt hos danske investorer, selv for dem der ikke ejer aktien direkte, fordi Apple vejer tungt i mange amerikanske indeks som S&P 500.

Faldet understreger samtidig, at selv de mest solide techgiganter ikke er immune over for de strukturelle forskydninger, som AI-boomet skaber i den globale forsyningskæde. For investorer kan det være et signal om at holde ekstra øje med, hvordan komponentmangel og prispres på hukommelse og chips udvikler sig fremover, da det kan påvirke flere store forbrugerelektronikselskaber end blot Apple.

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Kilder: Economictimes, Investing.com