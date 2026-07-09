Apple giver Broadcom milliardordre på 30 mia. dollar til amerikansk chipproduktion

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Apple har indgået en flerårig aftale med chipproducenten Broadcom til en samlet værdi på over 30 milliarder dollar. Det er det amerikanske teknologiselskabs største investering i indenlandsk produktion nogensinde, og aftalen fik Broadcom-aktien til at stige knap 5 procent efter offentliggørelsen onsdag. Det skriver CNBC.

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Aftalen ventes at resultere i produktion af mere end 15 milliarder chips fremstillet i USA og omfatter blandt andet en investering på 1,5 milliarder dollar i udvidelsen af Broadcoms fabrik i Fort Collins, Colorado. Apple har ikke oplyst en konkret tidsplan for, hvornår den nye produktionskapacitet står klar.

Dybere samarbejde om skræddersyet silicium

Broadcom har i mange år leveret forbindelseskomponenter til Apple, men den nye aftale uddyber samarbejdet omkring amerikansk-produceret skræddersyet silicium. Ifølge Apple skal Broadcom fremstille de trådløse komponenter, som gør det muligt for selskabets enheder at koble sig på mobilnetværk, Wi-Fi og Bluetooth.

Broadcom oplyste desuden i en børsmeddelelse til det amerikanske finanstilsyn SEC mandag, at selskabet har indgået nye langsigtede aftaler med Apple om at udvikle og levere såkaldte custom ASIC-produkter til flere generationer af Apples produkter frem til 2031. ASIC står for application-specific integrated circuits – kredsløb designet til helt specifikke formål – og bruges i stigende grad til AI-belastninger, hvilket understreger, at aftalen også kan have betydning for Apples fremtidige AI-strategi.

Endnu et skridt i Apples 600 mia. dollar-plan

For Apples afgående topchef Tim Cook markerer aftalen endnu et fremstød for at fremhæve amerikansk produktion, hvilket har været et centralt tema for Trump-administrationen. Ifølge CNBC er det den største enkeltinvestering til dato under Apples såkaldte American Manufacturing Program (AMP), som blev lanceret for at udvide den indenlandske produktion i selskabets forsyningskæde.

Aftalen indgår desuden som den hidtil største brik i Apples samlede investeringsplan på 600 milliarder dollar over fire år i USA, som selskabet annoncerede i 2025. “Apple har arbejdet sammen med administrationen og virksomheder i hele USA om at hjælpe med at skabe en forsyningskæde for silicium fra ende til anden i Amerika, og dagens meddelelse fremmer disse bestræbelser,” skrev Apple i pressemeddelelsen ifølge CNBC.

Ifølge CNBC udtalte Tim Cook, at komponenterne, der bygges i Fort Collins, er “essentielle” for den ydeevne og forbindelse, som Apples kunder forventer, og han takkede præsident Donald Trump og hans administration for at støtte projektet. Broadcoms topchef Hock Tan sagde ifølge CNBC, at Apples forpligtelse vil hjælpe chipproducenten med at udvide sit produktionsfodaftryk i Fort Collins.

Hvad betyder det for investorer?

For investorer understreger aftalen, hvordan de amerikanske teknologigiganter i stigende grad flytter dele af deres forsyningskæder hjem til USA – dels af politiske hensyn under Trump-administrationen, dels for at sikre sig mod geopolitisk usikkerhed omkring halvlederproduktion. Broadcoms markante kursreaktion på 5 procent viser, at markedet ser aftalen som en betydelig indtægtskilde flere år frem, med kontrakter der strækker sig helt til 2031.

For danske investorer, der følger de store amerikanske teknologiaktier tæt via ETF’er eller direkte positioner, er nyheden endnu et signal om, at halvlederindustrien fortsat er i centrum for store kapitalstrømme. Både Apple og Broadcom indgår i mange globale teknologiindeks, og udviklingen i deres samarbejde kan få betydning for kursudviklingen i sektoren bredt, herunder for underleverandører og konkurrenter, der i disse år kæmper om markedsandele inden for AI-chips og skræddersyet silicium.

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