Apple lancerer leasingordning for iPhone i samarbejde med Klarna

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Apple har lanceret en ny leasingordning for iPhone, der minder om den model, mange kender fra billeasing. Det nye program, som selskabet kalder “Apple Upgrade”, giver kunder mulighed for at betale et fast månedligt beløb for at bruge en iPhone i en aftalt periode – uden nødvendigvis at ende med at eje enheden. Det skriver MarketWatch, Forbes og Business Insider, som alle har dækket lanceringen.

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Ordningen kommer i samarbejde med det svenske fintech-selskab Klarna, der er kendt for sine “køb nu, betal senere”-løsninger. Ifølge Forbes er pointen med den nye aftale at tilbyde kunder billigere månedlige betalinger sammenlignet med traditionelle finansieringsordninger, hvor målet er at ende med at eje telefonen.

Sådan adskiller leasing sig fra almindelig finansiering

Business Insider påpeger, at den centrale forskel er ejerskabet: Med en traditionel afbetalingsordning ender kunden til sidst med at eje sin iPhone, mens en lease-aftale betyder, at man reelt låner enheden i en periode. Til gengæld er de månedlige ydelser lavere end ved klassisk finansiering til ejerskab, fremgår det af mediets dækning.

Når leasingperioden udløber, får kunden ifølge Forbes mulighed for at indgå en ny aftale og dermed opgradere til en nyere iPhone-model. Det er samme princip, som mange kender fra leasing af biler, hvor man løbende kan skifte til en ny model uden at skulle sælge den gamle bil selv.

Lanceres efter prisstigninger

Business Insider bemærker, at det nye leasingprogram kommer, kort tid efter at Apple har hævet priserne på flere af sine produkter. Det giver den nye finansieringsmulighed en oplagt forklaring: Med stigende priser på iPhone-modellerne kan en leasingløsning med lavere månedlig ydelse gøre det lettere for forbrugerne at få råd til de nyeste modeller, uden at skulle ud med det fulde beløb på én gang.

For Apple er der samtidig en åbenlys forretningsmæssig fordel ved modellen: Når kunderne er bundet til jævnligt at opgradere deres iPhone gennem en ny lease, kan det sikre en mere forudsigelig og tilbagevendende indtægtsstrøm samtidig med, at det holder kunderne inden for Apples økosystem.

Betydning for investorer

For investorer i Apple-aktien er nyheden interessant, fordi den kan understøtte selskabets salg af iPhones på trods af stigende priser og pres fra makroøkonomiske forhold, der generelt lægger en dæmper på forbrugernes lyst til store engangskøb. Ved at gøre den månedlige udgift mindre kan Apple potentielt fastholde salgsvolumen, selv når enhedspriserne stiger.

Samarbejdet med Klarna er samtidig endnu et eksempel på, hvordan store teknologivirksomheder i stigende grad flytter forbrugerfinansiering ind i deres egne salgskanaler. For danske investorer, der følger både Apple og fintech-sektoren, er det værd at holde øje med, om modellen udbredes til flere markeder og produktkategorier fremover.

Kilder: MarketWatch, Forbes, Business Insider