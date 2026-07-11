Apple: OpenAI bad kandidater medbringe stjålne iPhone-dele til jobsamtaler

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Apple har fremlagt nye og opsigtsvækkende detaljer om, hvordan OpenAI angiveligt har rekrutteret techgigantens medarbejdere. Ifølge Business Insider skal OpenAI-rekrutteringsfolk have bedt jobkandidater om at studere fortrolige Apple-dokumenter og forberede tekniske gennemgange af deres arbejde hos iPhone-producenten – i nogle tilfælde med fysiske Apple-komponenter som rekvisitter til samtalen.

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Det fremgår af Apples søgsmål mod OpenAI, som blev indgivet fredag, og som også retter sig mod OpenAIs hardwareenhed IO samt to tidligere Apple-medarbejdere, der nu arbejder for AI-selskabet. Sagen markerer en markant optrapning af konkurrencen om AI-talenter, hvor kampen om dygtige ingeniører ifølge Business Insider nu næsten er lige så intens som selve kapløbet om at bygge de mest avancerede AI-modeller.

Batterier, logic boards og glas som “show and tell”

Ifølge søgsmålet skal en OpenAI-leder have bedt en jobkandidat om at medbringe fysiske Apple-dele til en “show and tell”-session under ansættelsessamtalen. Blandt de dele, der efterspurgtes, nævner søgsmålet konkret batterier, logic boards og glasprøver – altså centrale komponenter fra Apples produkter.

En af de adspurgte kandidater skal have reageret med bekymring over metoderne. Ifølge citatet fra søgsmålet, som Business Insider har gengivet, udtrykte kandidaten, at han var “overrasket over, at folk havde medbragt” Apple-dele, fordi han “ikke vidste, man kunne tage dem med fra kontoret.”

Apple hævder desuden, at OpenAIs interviewere systematisk forsøgte at udvinde fortrolig information under rekrutteringsprocessen – blandt andet ved at bede kandidater forklare detaljer om leverandører, underleverandører og tekniske strategier. Søgsmålet betegner disse handlinger som “vidende og bevidste” og hævder samtidig, at OpenAI-interviewere brugte Apples interne kodenavne under samtalerne.

Tidligere Apple-ansat i centrum af sagen

En central figur i Apples anklager er Tang Tan, tidligere Apple-medarbejder og nu hardwarechef hos OpenAI, som er navngivet som sagsøgt i søgsmålet. Ifølge Apple skal Tan have brugt et internt Apple-dokument om fratrædelsesprocedurer til at advare nyrekrutterede medarbejdere om Apples retstekniske og sikkerhedsmæssige kontroller ved medarbejderes exit.

Søgsmålet hævder desuden, at OpenAI fortalte medarbejdere, der forlod Apple, at de ikke ville blive bedt om at underskrive noget under deres exit-samtaler. Apple beskriver i søgsmålet et “bekymrende mønster” blandt tidligere ansatte, der efterfølgende er begyndt at arbejde for OpenAI.

Ifølge søgsmålet har afgåede medarbejdere blandt andet undladt at give de sædvanlige to ugers opsigelsesvarsel og ignoreret henvendelser fra Apples sikkerhedspersonale om at aftale exit-processer og sikkerhedsgennemgange – handlinger, som Apple mener kan have hjulpet med at skjule misbrug og uretmæssig anvendelse af fortrolig information. Apple oplyser desuden, at man har fundet inkriminerende beskeder på medarbejdernes firmalaptops.

OpenAI afviser anklagerne

OpenAI afviser beskyldningerne. En talsperson for selskabet udtalte til Business Insider: “Vi har ingen interesse i andre selskabers forretningshemmeligheder. Vi forbliver fokuserede på at bygge innovativ teknologi, der styrker mennesker overalt.”

De nye detaljer føjer sig til en allerede optrappet konflikt mellem to af verdens mest indflydelsesrige teknologivirksomheder. Apple har tidligere anklaget OpenAI for tyveri af forretningshemmeligheder “på alle niveauer” af organisationen, og selskabet har senere uddybet, at de hidtidige anklager kun udgør “toppen af isbjerget.”

Læs også: Apple uddyber søgsmål mod OpenAI: Kun “toppen af isbjerget”

Betydning for investorer

Sagen understreger, hvor intens kampen om AI-talent er blevet, og hvilke ressourcer techgiganterne er villige til at bruge – både på at tiltrække medarbejdere og på at beskytte sig mod tab af nøglepersoner og fortrolig viden. For investorer i Apple-aktien er retssagen i sig selv næppe kursbestemmende på kort sigt, men den illustrerer de stigende juridiske og strategiske risici, der følger med den eskalerende konkurrence om AI-ingeniører mellem etablerede techselskaber og hastigt voksende AI-udfordrere som OpenAI.

Sagen kan også få betydning for, hvordan andre teknologivirksomheder – herunder danske og europæiske selskaber med AI-ambitioner – fremover udformer deres ansættelseskontrakter og fratrædelsesprocedurer for at beskytte fortrolig information i en tid, hvor konkurrencen om nøglemedarbejdere er hårdere end nogensinde.