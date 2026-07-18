Apple overhaler Nvidia som verdens mest værdifulde selskab

Apple har kortvarigt overtaget tronen som verdens mest værdifulde selskab fra Nvidia, i takt med at investorer flytter fokus væk fra AI-chips.

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Apple har kortvarigt overtaget titlen som verdens mest værdifulde børsnoterede selskab fra Nvidia. Det skete, da iPhone-producentens markedsværdi steg til omkring 4,88 billioner dollar, mens Nvidia lå på cirka 4,86 billioner dollar, ifølge Economic Times.

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Skiftet markerer et sjældent øjeblik i den amerikanske aktiemarkeds nyere historie, hvor Nvidia i lange perioder har domineret som det mest værdifulde selskab drevet af eksplosiv efterspørgsel efter AI-chips. Nu er magtbalancen midlertidigt tippet den anden vej.

Nvidia rammes af AI-usikkerhed

Ifølge Financial Times har Nvidia-aktien i 2026 underperformet, mens investorer er begyndt at stille spørgsmål ved tempoet i AI-investeringerne og udbygningen af den underliggende infrastruktur. Chipgiganten har været omdrejningspunktet for markedets AI-optimisme, men er samtidig blevet særligt eksponeret, når tvivlen melder sig.

CNBC beskriver, hvordan Wall Street i stigende grad flytter opmærksomheden mod selskaber, der leverer den bredere infrastruktur bag AI-opbygningen, snarere end blot chipproducenterne selv. Det har lagt et pres på Nvidias aktiekurs, som ellers har været en af de mest omtalte AI-vindere de seneste år.

Apple slipper for AI-udsalget

Modsat Nvidia har Apple ifølge Financial Times i vid udstrækning undgået den udsalgsbølge, der har ramt flere AI-relaterede aktier. Selskabet har historisk været mere forsigtigt med at positionere sig som en ren AI-aktie og har i stedet holdt fokus på sin kerneforretning med iPhone, tjenester og økosystem.

Den strategi ser nu ud til at have gjort selskabet mere modstandsdygtigt, i takt med at investorer genovervejer, hvor stor en del af markedsværdien i teknologisektoren der reelt er drevet af holdbar AI-vækst.

Tæt duel om tronen

Forspringet mellem de to giganter er ifølge Economic Times på blot omkring 20 milliarder dollar – en marginal forskel målt på selskaber i den størrelsesorden. Det betyder, at positionen som verdens mest værdifulde selskab kan skifte hænder igen fra dag til dag, afhængigt af selv mindre kursbevægelser.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologiaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, understreger udviklingen, hvor følsomt markedet fortsat er over for skift i AI-narrativet. Både Apple og Nvidia indgår tungt i mange populære indeksprodukter, og en fortsat rotation væk fra rene AI-chipaktier kan få mærkbar betydning for afkastet i brede teknologiporteføljer.

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Kilder: CNBC, Financial Times, Economictimes