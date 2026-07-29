Apple runder 5.000 mia. dollar igen – denne gang på investorers AI-flugt

Apple-aktien steg til ny rekord og en markedsværdi over 5.000 mia. dollar, da investorer søgte væk fra AI- og chipaktier og ind i iPhone-giganten.

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Apple har for anden gang passeret en markedsværdi på 5.000 mia. dollar. Aktien steg tirsdag til en dagshøjeste på 342,89 dollar, hvilket gav selskabet en markedsværdi på 5,04 billioner dollar, skriver Financial Times og The Guardian. Aktien lukkede efterfølgende lidt lavere, men fastholdt en stigning på 0,9 procent til 339,91 dollar – stadig lige over 5.000 mia. dollar-grænsen.

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Investorer flygter fra AI-aktier til Apple

Kursstigningen kommer, mens en bredere teknologisektor er under pres. Ifølge The Guardian og Financial Times har investorer i stigende grad trukket penge ud af AI- og halvlederaktier og søgt mod mere robuste teknologinavne som Apple. Selskabets tilbageholdenhed med massive AI-investeringer er ifølge de to medier blevet vendt til en fordel, netop som markedet er nervøst for, om de enorme AI-udgifter hos konkurrenter kan tjene sig hjem.

Samtidig peger Financial Times på, at Apple drager fordel af, at selskabet fremstår som en sikker havn i en periode, hvor chipsektoren har oplevet en bredere nedtur. Kombinationen af stærk produktefterspørgsel og et image som en mere forsigtig teknologispiller har ifølge avisen bidraget til den seneste kursrally.

Kun anden virksomhed nogensinde over milepælen

Apple er ifølge Forbes og The Guardian kun den anden virksomhed i historien, der har rundet en markedsværdi på 5.000 mia. dollar – en klub, chipgiganten Nvidia tidligere i år blev den første til at indtræde i. At Apple nu igen kan bryde grænsen, understreger ifølge de to medier, hvor voldsomt værdiskabelsen i toppen af den amerikanske aktiemarked har taget fart de seneste år.

Selvom Apple kortvarigt passerede milepælen, lukkede aktien altså lige over grænsen ifølge The Guardian, hvilket betyder, at selskabets status som et af de allerførste 5.000 mia. dollar-selskaber fortsat afhænger af markedets videre bevægelser i de kommende handelsdage.

Hvad betyder det for danske investorer?

Apple indgår i stort set alle globale indeksfonde og mange danske investorers porteføljer via bredt eksponerede amerikanske aktiefonde og ETF’er. En så markant milepæl er derfor ikke kun symbolsk – den understreger, hvor tungt Apple vejer i de globale aktieindeks, som danske pensions- og investeringsopsparinger ofte er koblet op på.

Bevægelsen illustrerer også en bredere rotation i markedet, hvor investorer for nu synes at prise en vis usikkerhed ind i de mest AI-tunge aktier, mens mere etablerede teknologiselskaber med stabile forretningsmodeller belønnes. For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier kan det være værd at holde øje med, om denne rotation fortsætter, eller om den blot er en kortvarig reaktion på den seneste uro i chipsektoren.

Kilder: Forbes, The Guardian, Financial Times