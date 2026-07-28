Apple runder 5.000 mia. dollar – kun anden virksomhed i historien

Apple blev tirsdag kun anden virksomhed nogensinde til at ramme en markedsværdi på 5.000 mia. dollar, mens investorer flygtede fra AI-aktier.

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Apple er tirsdag blevet kun den anden virksomhed i historien til at passere en markedsværdi på 5.000 milliarder dollar. Aktien nåede i løbet af handelsdagen op på 342,89 dollar, hvilket gav en markedsværdi på 5,04 billioner dollar – svarende til cirka 3,78 billioner pund – før kursen faldt en smule tilbage og sluttede 0,9 procent højere på 339,91 dollar, stadig lige over milepælen.

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Fremgangen kommer ifølge The Guardian, mens investorer trækker penge ud af AI- og halvlederaktier i en bredere teknologiudsalg og i stedet søger mod Apple. Selskabet har dermed nydt gavn af en kapitalrotation, der har skabt store kursbevægelser i techsektoren de seneste uger.

Stærk produktefterspørgsel og fravalg af AI-kapløbet

Kursrallyet skal ifølge kilden ses i lyset af to forhold: en solid efterspørgsel på Apples produkter og selskabets bevidste beslutning om at stå uden for det investeringstunge kapløb om at bygge egne, store AI-modeller og datacentre. Mens konkurrenter har brugt enorme summer på AI-infrastruktur, har Apple i stedet holdt fast i sin traditionelle forretningsmodel med hardware og tjenester.

Den strategi har vist sig at være en fordel i en periode, hvor markedet er blevet stadig mere nervøst for, om de gigantiske AI-investeringer fra selskaber som Nvidia og andre halvlederproducenter kan tjene sig hjem. Da tvivlen bredte sig, søgte investorerne i stedet mod et selskab med en mere velkendt og forudsigelig indtjeningsprofil.

Kun anden virksomhed i historien på det niveau

At Apple nu befinder sig i selskab med kun én anden virksomhed, der nogensinde har rundet 5.000 milliarder dollar i markedsværdi, understreger ifølge Crypto Briefing, hvor dominerende techgiganterne er blevet for den globale økonomi. Mediet beskriver væksten som en understregning af, hvordan et lille antal selskaber i stigende grad sætter dagsordenen for hele aktiemarkedet.

Milepælen kommer efter en periode, hvor Apple ellers har været genstand for kritik for at være sakket bagud i AI-kapløbet i forhold til rivaler som Microsoft, Google og Meta. Den seneste udvikling tyder dog på, at markedet nu belønner selskabets mere afventende tilgang, i takt med at bekymringerne om overinvestering i AI-infrastruktur tager til blandt investorer.

Betydning for danske investorer

For danske porteføljeinvestorer er Apple en central brik i mange globale aktieindeks og ETF’er, og en markedsværdi på over 5.000 milliarder dollar betyder, at selskabets kursbevægelser fylder endnu mere i de bredt sammensatte indeksfonde, som mange danskere har i deres pensionsopsparing eller frie depoter. Samtidig illustrerer udviklingen, hvor følsom hele techsektoren er blevet over for skift i investorernes vurdering af AI-satsningerne.

Den seneste uges udsving i AI- og halvledersektoren har allerede sat sit aftryk på globale markeder, herunder også de europæiske børser, hvor techtunge aktier har svinget kraftigt. Apples rekord kan derfor blive et vartegn for, om investorer fremover vil belønne selskaber, der satser mere forsigtigt på AI, frem for dem, der pløjer enorme summer ind i infrastruktur uden garanti for hurtig afkast.

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Kilder: The Guardian, Cryptobriefing