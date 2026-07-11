Apple sagsøger OpenAI: Anklager om tyveri af hemmeligheder “på alle niveauer”

Apple har lagt sag an mod OpenAI for tyveri af forretningshemmeligheder og peger på konkrete medarbejdere. Sagen sætter techgiganternes samarbejde under pres.

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Apple har anlagt sag mod OpenAI ved en føderal domstol i det nordlige Californien og anklager AI-selskabet for systematisk tyveri af forretningshemmeligheder. Ifølge CNBC hævder iPhone-producenten, at OpenAI har brugt Apples fortrolige teknologi til at udvikle sit eget forbrugerhardware, og at problemet strækker sig gennem hele organisationen hos konkurrenten.

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I sagsanlægget skriver Apple ifølge CNBC, at “på alle niveauer, fra medlemmer af det tekniske personale til chefen for hardware, og i koordination med forretningspartnere, har OpenAI stjålet Apples forretningshemmeligheder og fortrolige information.” Formuleringen er hentet direkte fra den juridiske indgivelse og markerer en markant optrapning af konflikten mellem de to techgiganter.

Sagen kommer som et chok for markedet, fordi Apple og OpenAI kun for godt to år siden indgik et højtprofileret samarbejde. I 2024 blev ChatGPT integreret i iPhonens styresystem, og OpenAI-topchef Sam Altman deltog personligt i lanceringen på Apples hovedkvarter. Siden da har forholdet mellem selskaberne dog kølnet betydeligt.

Konkrete anklager mod navngivne medarbejdere

Ifølge CNBC retter størstedelen af Apples anklager sig mod tidligere medarbejdere, der enten har været til samtale hos eller er skiftet til OpenAI. Selskabets hardwarechef, Tang Tan, der tidligere var vicedirektør hos Apple, er navngivet som sagsøgt i søgsmålet.

Apple hævder, at Tang Tan har instrueret jobkandidater, der stadig var ansat hos Apple, i at medbringe “faktiske dele” fra Apple til jobsamtaler, hvor de skulle fremvises i særlige sessioner, så OpenAI-teamet kunne udtrække yderligere fortrolig information. Derudover anklager Apple OpenAI for at have vejledt afgående medarbejdere i, hvordan de kunne omgå selskabets sikkerhedsprocedurer ved fratræden.

En anden tidligere Apple-medarbejder, Chang Liu, der senere sluttede sig til OpenAI, beskyldes i søgsmålet for at have stjålet en Apple-bærbar computer. Liu er ligeledes navngivet som sagsøgt sammen med Tang Tan og selve OpenAI. Også Jony Ives startup IO Products, som OpenAI overtog, indgår som part i sagen ifølge CNBC.

Apple mener desuden, at OpenAI har bedt hardwareleverandører om at udføre en metalbehandlingsteknik, som Apple selv har opfundet, samtidig med at leverandørerne fejlagtigt fik at vide, at de havde Apples tilladelse til det. Denne del af anklagerne retter sig mere direkte mod produktudvikling frem for personalesager.

Fra strategisk partnerskab til bitter rivalisering

Relationen mellem Apple og OpenAI begyndte at slå revner, da OpenAI sidste år meddelte, at selskabet ville bevæge sig ind i hardwarebranchen. Det skete blandt andet ved at opkøbe tidligere Apple-designer Jony Ives startup IO Products for 6,4 milliarder dollar, hvilket ifølge CNBC skabte betydelig mistanke hos Apple om konkurrentens intentioner.

Samtidig har Apple droppet OpenAI som teknologisk fundament for sin opdaterede Siri-assistent, der ventes lanceret til efteråret. I stedet bygger den nye Siri på Googles Gemini-AI-modeller, hvilket understreger, hvor meget forholdet mellem Apple og OpenAI har ændret karakter siden 2024-partnerskabet.

En talsperson for Apple udtalte til CNBC, at der for nylig er dukket betydelig evidens op, som tyder på, at personer ansat hos OpenAI uretmæssigt har taget Apples hemmelige og fortrolige information om selskabets endnu ikke udgivne teknologier, processer og produkter. OpenAI afviser på sin side anklagerne og oplyser til CNBC, at selskabet ikke har nogen interesse i andre virksomheders forretningshemmeligheder, og at det fortsat fokuserer på at udvikle innovativ teknologi til gavn for mennesker.

Uklart hvad OpenAI faktisk arbejder på

OpenAI har endnu ikke offentliggjort, hvornår eller hvilke konkrete hardwareprodukter selskabet planlægger at lancere. Sam Altman udtalte dog i november, at OpenAI havde færdiggjort sine første prototyper, hvilket ifølge CNBC har øget spekulationerne om, at selskabet er tættere på en fysisk produktlancering, end offentligheden hidtil har vidst.

Apple har ikke kommenteret, om retssagen vil få konsekvenser for det eksisterende samarbejde med OpenAI, som blandt andet omfatter integrationen af ChatGPT i Apple Intelligence-funktionerne på iPhone. For investorer er det centrale spørgsmål, om en langvarig juridisk konflikt kan skade begge selskabers AI-strategier på et tidspunkt, hvor konkurrencen om forbrugerteknologi med indbygget kunstig intelligens er intensiveret markant.

Sagen føjer sig til en række af retslige udfordringer, som OpenAI står over for i disse måneder, og den kommer på et tidspunkt, hvor både Apple og OpenAI investerer massivt i at positionere sig som ledende inden for forbruger-AI. For danske investorer med eksponering mod Apple-aktien via globale indeksfonde eller enkeltaktier er sagen værd at følge, da den kan påvirke både omdømme og fremtidige produktlanceringer hos begge parter.

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