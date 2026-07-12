Apple sagsøger OpenAI for industrispionage via tidligere ansatte

Apple anklager OpenAI for at have lokket medarbejdere til at stjæle fortrolige designs og leverandørdata i en ny retssag med potentielt store konsekvenser.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Apple har anlagt sag mod OpenAI og anklager AI-selskabet for at stå bag en systematisk kampagne til at stjæle fortrolige forretningshemmeligheder. Det skriver Wall Street Journal, som beskriver en sag, der ifølge flere amerikanske medier kan få stor betydning for begge techgiganter.

Læs mere: Apple Aktie (AAPL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge Apples søgsmål skal tidligere medarbejdere have taget fortrolige designs, leverandøroplysninger og tekniske dokumenter med sig, inden de skiftede job til OpenAI. Det fremgår af oplysninger fra Decrypt, der har gennemgået sagens indhold. Apple beskylder ikke blot enkeltpersoner, men hævder ifølge Business Insider, at OpenAI har orkestreret en målrettet kampagne for at komme i besiddelse af selskabets hemmeligheder.

Kernen i anklagerne

Apple er kendt for en usædvanlig stram intern kultur omkring fortrolighed, hvor produktudvikling, leverandørkæder og teknisk dokumentation typisk holdes tæt til kroppen. Netop denne type materiale er ifølge selskabets søgsmål blevet ført videre af tidligere ansatte, der efterfølgende er begyndt at arbejde for OpenAI.

Sagen blev indgivet i sidste uge, og ifølge Business Insider har den allerede udløst en bred debat blandt investorer, jurister og teknologikommentatorer om, hvor grænserne går for konkurrence og videndeling i en branche, hvor talent flyder frit mellem selskaber.

Endnu et kapitel i techgiganternes rivalisering

Retssagen føjer sig til en række spændinger mellem Apple og OpenAI, som ellers samarbejder om at integrere ChatGPT i Apples produkter. Samtidig har sagen skabt genlyd i det bredere AI-landskab, hvor Tesla-topchef Elon Musk, der driver sit eget AI-selskab xAI og længe har ligget i konflikt med OpenAI-chef Sam Altman, ifølge CoinGape har kommenteret sagen offentligt og fornyet sin kritik af Altman.

For danske investorer er sagen interessant af flere årsager. Apple er blandt de mest udbredte aktier i danske investeringsporteføljer og pensionsdepoter, og en langvarig retssag om erhvervshemmeligheder kan skabe usikkerhed om samarbejdet med OpenAI – et samarbejde, som markedet har tillagt betydning for Apples AI-strategi og fremtidige indtjening.

Hvad kan konsekvenserne blive?

Sager om tyveri af forretningshemmeligheder i USA kan trække ud i årevis og medføre betydelige erstatningskrav, hvis anklagerne holder i retten. For OpenAI, der i forvejen er under pres fra flere sider i takt med selskabets hastige vækst og øgede regulatoriske bevågenhed, kommer sagen på et følsomt tidspunkt.

Ingen af de to selskaber har ifølge de foreliggende kilder offentliggjort et fyldestgørende officielt svar på anklagerne, og det er endnu uvist, hvordan sagen vil udvikle sig i det amerikanske retssystem. Investorer vil formentlig følge sagen tæt, da udfaldet kan få betydning for, hvordan techselskaber fremover håndterer medarbejderbevægelser og fortrolig viden i en branche præget af intens konkurrence om AI-talent.

Læs også: Apple sagsøger OpenAI for tyveri af hemmeligheder – tidligere ansatte i søgelyset

Kilder: The Wall Street Journal, Decrypt, Business Insider