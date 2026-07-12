Apple sagsøger OpenAI for tyveri af forretningshemmeligheder til hardware-projekt

Apple anklager OpenAI for at lokke tidligere medarbejdere til at videregive fortrolige designs og teknisk viden til et hemmeligt hardwareprojekt.

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Apple har anlagt sag mod OpenAI med påstand om, at AI-selskabet systematisk har lokket tidligere Apple-medarbejdere til at dele fortrolige forretningshemmeligheder. Ifølge sagsanlægget, som blev indgivet i fredags, drejer det sig blandt andet om produktdesigns, leverandøroplysninger og tekniske filer, som skal have hjulpet OpenAI med at udvikle sin egen hardwareenhed.

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Det bekræftes af flere internationale medier, herunder The Guardian, Wall Street Journal og Decrypt, at Apple i søgsmålet anklager OpenAI for målrettet at have hvervet tidligere ansatte og fået dem til at udlevere tætholdt viden, mens de stadig havde adgang til Apples interne systemer og udviklingsprojekter.

Kampen om fremtidens AI-hardware

Sagen udspringer af rygter om, at OpenAI arbejder på en fysisk AI-enhed, der kan konkurrere med Apples egne produkter. Ifølge sagsanlægget skal dele af det arbejde bygge på viden, som tidligere Apple-medarbejdere har taget med sig, herunder detaljer om produktdesign og forsyningskæder, der normalt er tæt bevogtet inden for Apples mure.

Business Insider beskriver, hvordan sagen har vakt stor opmærksomhed i techbranchen, fordi den sætter fokus på det stigende pres, AI-selskaber lægger på etablerede techgiganter for at tiltrække specialiseret arbejdskraft – ofte med tilbud, der langt overstiger traditionelle lønpakker.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod Apple gennem globale indeksfonde eller amerikanske teknologiaktier, er sagen interessant af flere grunde. Dels understreger den, hvor intens konkurrencen om AI-talent og teknologi er blevet, dels rejser den spørgsmål om, hvor godt Apple reelt beskytter sin udviklingspipeline i en tid, hvor selskabet forsøger at indhente konkurrenter inden for kunstig intelligens.

En retssag af denne karakter kan trække ud i flere år og medføre betydelige advokatomkostninger for begge parter, men den umiddelbare kursreaktion på Apple-aktien har hidtil været begrænset. Markedet ser typisk den slags sager som en langsigtet juridisk risiko snarere end en akut trussel mod indtjeningen.

Sagen kan dog få betydning for, hvordan techselskaber fremover udformer ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler for medarbejdere, der bevæger sig mellem konkurrerende AI-projekter. Det er et tema, der potentielt kan påvirke hele sektoren, herunder de mange AI-relaterede aktier, som er blevet centrale for udviklingen på de amerikanske børser det seneste år.

OpenAI under pres på flere fronter

OpenAI er i forvejen genstand for flere retssager og undersøgelser globalt, og Apple-sagen føjer endnu et lag af juridisk usikkerhed til selskabets situation, mens det samtidig forsøger at cementere sin position som en af de dominerende aktører inden for generativ AI.

For danske investorer, der overvejer eksponering mod AI-sektoren – hvad enten det er via Apple, konkurrerende teknologiselskaber eller bredere teknologifonde – er sagen endnu et eksempel på, at juridiske konflikter om intellektuel ejendom og talentflugt er blevet en fast del af risikobilledet i en branche, der vokser hurtigere end de regulatoriske og kontraktlige rammer omkring den.

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Kilder: The Guardian, The Wall Street Journal, Decrypt, Business Insider