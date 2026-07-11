Apple sagsøger OpenAI for tyveri af forretningshemmeligheder

Apple anklager OpenAI for systematisk at have franarret medarbejdere fortrolige oplysninger om hardwareprojekter. Sagen kan få stor betydning for OpenAIs forestående børsnotering.

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Apple har anlagt en omfattende sag mod OpenAI med anklager om systematisk tyveri af forretningshemmeligheder. Det skriver Business Insider, der har fået indblik i stævningen, som blev indgivet fredag. Ifølge Apple har OpenAI drevet det, selskabet beskriver som “et koordineret mønster af forseelser på institutionelt niveau” – lige fra at udnytte en sikkerhedsbrist til bevidst at rekruttere Apple-ingeniører til jobsamtaler med det formål at indhente fortrolig viden om ikke-lancerede produkter.

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Sagen er en markant optrapning af konflikten mellem to af Silicon Valleys mest omtalte selskaber og kommer på et tidspunkt, hvor OpenAI har indledt de indledende skridt mod en børsnotering. Beskyldningerne, hvis de holder, kan potentielt underminere tilliden til OpenAIs voksende hardwareambitioner – noget der kan få betydning for investorer, der følger selskabets vej mod kapitalmarkedet.

Sikkerhedsbrist og private beskeder

Ifølge Business Insiders gennemgang af stævningen begyndte Apples undersøgelse, efter en tidligere medarbejder ved navn Chang Liu forlod virksomheden for OpenAI i januar. Apple hævder, at Liu undlod at returnere sin firmabærbare og efterfølgende opdagede, at han fortsat havde adgang til Apples interne systemer på grund af en fejl i selskabets autentificeringsløsning.

Frem for at indberette fejlen skal Liu ifølge Apple have downloadet snesevis af fortrolige tekniske filer, mens han var ansat hos OpenAI. Det drejer sig om dokumenter vedrørende endnu ikke lancerede produkter, tekniske specifikationer, præsentationer og produktionsprocesser, fremgår det af sagsanlægget som gengivet af Business Insider.

Apple beskylder desuden Liu for at have opfordret en anden Apple-ingeniør, der var til jobsamtale hos OpenAI, til at studere fortroligt Apple-materiale forud for samtalerne og for at have vejledt hende i, hvordan hun kunne kopiere filer uden at vække opmærksomhed hos Apples sikkerhedsafdeling. Ifølge stævningen flyttede de to samtalen til en privat beskedapp for at undgå at blive opdaget.

Jobsamtaler som efterretningsindsamling

Den mest opsigtsvækkende del af sagen handler imidlertid om OpenAIs rekrutteringspraksis. Apple anklager selskabet for systematisk at have brugt jobsamtaler som redskab til at indhente forretningshemmeligheder – med topledelsen som aktiv deltager.

Ifølge stævningen, som Business Insider har gennemgået, bad OpenAIs chef for hardware, Tang Tan – en tidligere Apple-vicepræsident med 24 år bag sig i selskabet – jobkandidater om at medbringe fysiske komponenter til såkaldte “show and tell”-sessioner under samtalerne. OpenAI-medarbejdere skal desuden have bedt kandidater om prototyper og oplysninger om Apples leverandører.

En daværende Apple-medarbejder skal have taget skærmbilleder af og downloadet filer fra et “yderst fortroligt Apple-projekt”, hedder det i sagsanlægget, hvor Apple videre hævder, at Tang Tan senere spurgte netop ind til dette projekt under selve jobsamtalen. “OpenAIs rekrutteringspraksis tyder på, at selskabet i det mindste delvist ansætter disse personer på grund af den fortrolige Apple-specifikke viden og ekspertise, de besidder og potentielt kunne skaffe uretmæssigt,” lyder det i stævningen, som gengivet af Business Insider.

Apple: Sagen involverer ledelsen

Apple oplyser, at selskabet allerede tidligere på året rejste sine bekymringer over for OpenAI og bad om, at selskabet undersøgte, om fortrolige Apple-oplysninger var havnet i dets forretning. Ifølge stævningen svarede OpenAI aldrig på henvendelsen, hvilket fik Apple til at fortsætte sin egen undersøgelse, inden sagen blev anlagt fredag.

I selve stævningen skriver Apple ifølge Business Insider: “Dette er toppen af isbjerget. Apple mangler indsigt i, hvad der er foregået bag lukkede døre hos OpenAI, hvor sådan adfærd er normaliseret og eksemplificeret af ledelsen.” Videre hedder det: “Det står klart, at OpenAI på alle niveauer – fra medlemmer af det tekniske personale til selskabets hardwarechef, og i samarbejde med forretningspartnere – har stjålet Apples forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger. Som en naturlig konsekvens hviler OpenAIs spirende hardwareforretning nu på det mest skrøbelige fundament, rådnet ind til kernen af sin ulovlige afhængighed af uretmæssigt tilegnede forretningshemmeligheder.”

Apple oplyser, at selskabet ser sig “uden andet valg” end at søge erstatning, hvis størrelse skal fastsættes ved en eventuel retssag, samt domstolskendelser der forbyder OpenAI og de navngivne enkeltpersoner at besidde eller anvende Apples forretningshemmeligheder.

OpenAI afviser anklagerne

En talsperson for OpenAI har over for Business Insider afvist anklagerne. Ifølge talspersonen har OpenAI “ingen interesse i andre selskabers forretningshemmeligheder” og er alene fokuseret på “at bygge innovativ teknologi, der styrker mennesker overalt”.

Sagen markerer en dramatisk optrapning af, hvad der ellers har været et af Silicon Valleys mest fremtrædende AI-partnerskaber. Apple integrerede ChatGPT i sit Apple Intelligence-system i 2024, men forholdet mellem de to selskaber er siden blevet mere anstrengt, i takt med at OpenAI har udvidet sine egne ambitioner om at udvikle forbrugerhardware – blandt andet ved at ansætte tidligere Apple-topfolk og ingeniører, herunder altså Tang Tan.

For investorer, der følger både Apple-aktien og den ventede børsnotering af OpenAI, er sagen værd at holde øje med. Skulle retten give Apple medhold, kan det både medføre store erstatningskrav og lægge en dæmper på OpenAIs planer om at lancere egne hardwareprodukter – noget der i så fald kunne påvirke selskabets værdiansættelse forud for en eventuel notering.

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