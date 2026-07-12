Apple sagsøger OpenAI for tyveri af hemmeligheder – tidligere ansatte i søgelyset

Apple anklager OpenAI og to tidligere medarbejdere for at have stjålet fortrolige designs og forretningshemmeligheder efter skifte til rivalen.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

AAPL.US 315,32 ▼ -0,28% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Apple har lagt sag an mod OpenAI og to tidligere Apple-medarbejdere med anklager om tyveri af forretningshemmeligheder. Ifølge CNBC beskriver Apple i sin stævning et forløb, hvor fortrolige designs, leverandøroplysninger og tekniske dokumenter angiveligt blev taget med, da medarbejderne skiftede til OpenAI.

Læs mere: Apple Aktie (AAPL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Sagen markerer et markant brud mellem to af Silicon Valleys mest fremtrædende virksomheder, som ellers indgik et højtprofileret samarbejde i 2024, hvor ChatGPT blev integreret direkte i iPhonens styresystem, skriver Financial Times.

Rekrutteringer fra Apples hardwareafdeling i centrum

Ifølge Fortune stammer størstedelen af de OpenAI-medarbejdere, som Apple retter anklager mod, fra hardwareingeniørdivisionen ledet af Apples hardwarechef John Ternus. Flere af de involverede designere havde tidligere støttet OpenAIs hardwarechef, Tang Tan, frem for Ternus, da posten som øverste hardwareansvarlig hos Apple skulle besættes i 2021.

Den interne rivalisering fra dengang tegner ifølge Fortune baggrunden for, at flere af de omtalte medarbejdere senere valgte at forlade Apple til fordel for OpenAI, hvor de angiveligt medbragte fortrolig viden om produktudvikling og leverandørkæder.

Apple: Svindel på alle niveauer

CNBC citerer Apples stævning for, at det påståede misbrug af fortrolig information foregik “på alle niveauer” i organisationen. MarketWatch beskriver, at søgsmålet konkret retter sig mod to navngivne tidligere Apple-ansatte, som ifølge Apple videregav confidentielle materialer, da de begyndte at arbejde for OpenAI.

Ifølge Decrypt hævder Apple, at de tidligere medarbejdere tog designdokumenter, leverandøraftaler og tekniske filer med sig – oplysninger, som ifølge Apple udgør en betydelig konkurrencemæssig værdi for virksomheden.

Samarbejde vendt til konflikt

Det er bemærkelsesværdigt, at søgsmålet kommer, mens Apple og OpenAI fortsat er formelle samarbejdspartnere om integrationen af ChatGPT i iPhone-styresystemet. Financial Times understreger, at sagen dermed illustrerer, hvor skrøbeligt selv de mest højtprofilerede tech-alliancer kan være, når konkurrencen om nøglemedarbejdere og teknologi skærpes.

Sagen har allerede skabt genlyd i den bredere tech-verden. Elon Musk, der længe har haft en offentlig strid med OpenAI-chef Sam Altman, benyttede lejligheden til at kritisere Altman på det sociale medie X, hvor han beskyldte OpenAI-chefen for at “snyde” folk, skriver CoinGape. Musks kommentar føjer endnu et lag til den anspændte stemning omkring OpenAI, som i forvejen er under pres fra flere kanter.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer med eksponering mod Apple – herunder gennem globale teknologi- og indeksfonde – er sagen værd at følge, selvom en enkelt retssag sjældent flytter markant på Apples aktiekurs på kort sigt. Sagen sætter dog fokus på, hvor intens konkurrencen om AI-talent og teknologisk knowhow er blevet mellem de største tech-giganter, og den kan få betydning for, hvordan virksomheder fremover beskytter fortrolig viden i takt med, at AI-udviklingen accelererer.

OpenAI er ikke børsnoteret, men selskabets tætte bånd til investorer som Microsoft betyder, at sager af denne karakter alligevel kan have afsmittende effekt på markedets syn på AI-sektoren som helhed – ikke mindst i en periode, hvor amerikanske teknologiaktier i forvejen handler til høje værdiansættelser drevet af AI-optimisme.

Læs også: AI-aktier i vild uge trak Wall Street op trods oliebekymringer

Kilder: Fortune, CNBC, Financial Times, MarketWatch, Decrypt