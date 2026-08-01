Apple taber op mod 500 mia. dollar i værdi efter svag prognose

Apple mister næsten 500 mia. dollar i markedsværdi efter svag prognose, mens konkurrenter som Microsoft og Amazon stiger kraftigt i samme uge.

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Apple er på vej til at miste knap 500 mia. dollar i markedsværdi, efter selskabet præsenterede en prognose, som investorerne har taget dårligt imod. Det skriver Investing.com. Faldet placerer Apple som den klare taber blandt Big Tech-selskaberne i en uge, hvor konkurrenterne ellers har haft medvind på børserne.

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Ifølge CNBC har Alphabet, Amazon og Microsoft tilsammen lagt næsten 1.500 mia. dollar til deres samlede markedsværdi i løbet af den samme uge, hvor Apple er gået den modsatte vej. Meta er den anden store tech-gigant, der ifølge mediet også har set sin markedsværdi falde i perioden.

Apple isoleret i en stærk tech-uge

Det er usædvanligt, at Apple skiller sig så markant negativt ud fra resten af Big Tech-feltet, når man ser på ugens samlede bevægelser i markedsværdi. Mens investorerne har belønnet Microsoft, Amazon og Alphabet for deres seneste udmeldinger, har Apples signaler skabt bekymring nok til at udløse et fald i den størrelsesorden, der nu tegner sig ifølge Investing.com.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske tech-aktier gennem enten enkeltaktier eller globale indeksfonde, er udviklingen relevant. Apple indgår som en af de tungeste enkeltaktier i mange populære verdensindeks, og et fald af den størrelse kan mærkes bredt i porteføljer, selv hos investorer der ikke direkte ejer Apple-aktier.

Chip- og hukommelsesproblemer presser Cook

Baggrunden for markedets skepsis skal blandt andet findes i Apples problemer med forsyningskæden. Ifølge MarketWatch kæmper administrerende direktør Tim Cook, der ellers længe har været anerkendt for sin styring af globale forsyningskæder, nu med en presset situation omkring hukommelseschips – en såkaldt “memory crunch”, der rammer selskabets produktion hårdere end tidligere.

Problemerne med komponentforsyning kommer på et tidspunkt, hvor Apple samtidig skal bevise, at selskabets AI-satsning kan følge med konkurrenternes tempo. Kombinationen af hardwareudfordringer og usikkerhed om, hvor hurtigt Apple kan indhente konkurrenterne på kunstig intelligens, ser ud til at have bidraget til den svage prognose, der nu koster selskabet dyrt på børsen.

Hvad betyder det for investorerne?

Et fald på op mod 500 mia. dollar er en markant bevægelse selv for et selskab af Apples størrelse, og det understreger, hvor følsomme markederne fortsat er over for signaler om vækst og marginer i tech-sektoren. Samtidig viser ugens modsatrettede bevægelser hos Microsoft, Amazon og Alphabet, at investorerne differentierer skarpt mellem selskaberne afhængigt af deres konkrete udmeldinger frem for at behandle Big Tech som én samlet blok.

For danske porteføljer med amerikansk teknologieksponering er det et påmindelse om, at selv de mest solide navne kan opleve store enkeltstående udsving, når forventningerne til vækst og forsyningskæde ikke stemmer overens med virkeligheden. Det bliver afgørende at følge, om Apple i de kommende kvartaler kan vise, at chipudfordringerne er midlertidige, eller om de udgør et mere strukturelt problem for selskabets fremtidige indtjening.

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Kilder: Investing.com, CNBC, MarketWatch