Ares Management løfter forventning: Performance income over 50 mio. dollar i Q2

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Den amerikanske kapitalforvalter Ares Management har opjusteret forventningerne til sin realiserede nettoperformanceindkomst for andet kvartal og guider nu et niveau over 50 millioner dollar. Det skriver Seeking Alpha, som var kilden til nyheden om selskabets opdaterede udmelding.

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For investorer i finanssektoren er meldingen interessant, fordi den peger på en solid udvikling i en af de indtægtstyper, der ofte betragtes som den mest volatile – men også den mest lukrative – del af en alternativ kapitalforvalters forretning. Nettoperformanceindkomst, også kendt som “carried interest” eller performancegebyrer, er den andel af afkastet, som forvaltere som Ares tjener, når deres fonde leverer resultater over en aftalt tærskel til investorerne.

Hvad betyder guidance for realiseret performanceindkomst

I modsætning til de mere forudsigelige forvaltningshonorarer, som beregnes som en fast procentdel af de forvaltede aktiver, afhænger performanceindkomst af, om underliggende investeringer rent faktisk realiseres – altså sælges eller udbetales – med et overskud, der overstiger en fastsat afkastgrænse. Når et selskab som Ares på forhånd guider et konkret niveau for denne indkomsttype, signalerer det typisk, at der er gennemført eller er tæt på at blive gennemført en række exits eller udlodninger i porteføljen, som vil slå igennem i det kommende kvartalsregnskab.

For aktionærer og analytikere er dette en vigtig indikator, fordi netop performanceindkomst historisk har haft stor betydning for udsving i indtjeningen hos alternative kapitalforvaltere. En guidance på over 50 millioner dollar i realiseret nettoperformanceindkomst for et enkelt kvartal kan derfor bidrage positivt til bundlinjen og til selskabets evne til at udbetale udbytte eller foretage tilbagekøb af aktier, alt efter hvordan kapitalallokeringen er skruet sammen.

Ares Management som global aktør i alternative investeringer

Ares Management er en af de store globale aktører inden for alternative investeringer med aktiviteter spredt over blandt andet direkte lån, private equity, fast ejendom og infrastruktur. Selskabet er noteret på New York-børsen og indgår i den gruppe af børsnoterede alternative kapitalforvaltere, som markedet ofte sammenligner med navne som Blackstone, Apollo Global Management og KKR.

Branchen har i de seneste år oplevet stigende interesse fra både institutionelle og private investorer, som i stigende grad søger eksponering mod alternative aktivklasser for at diversificere væk fra traditionelle aktie- og obligationsporteføljer. Det har blandt andet ført til betydelig kapitaltilstrømning til direkte lånefonde og infrastrukturinvesteringer, hvor Ares har haft en fremtrædende position.

Netop derfor følges kvartalsregnskaberne fra denne type selskaber tæt af markedet – ikke kun for de absolutte indtjeningstal, men også for signaler om, hvor godt de underliggende fonde performer, og om der er appetit i markedet for at sælge ud af modne investeringer. En stigning i realiseret performanceindkomst kan tolkes som et tegn på, at exit-markedet – altså mulighederne for at sælge porteføljeselskaber eller ejendomme videre – er ved at tø op igen efter en periode med mere afdæmpet transaktionsaktivitet i private equity-branchen globalt.

Relevans for danske investorer

Selvom Ares Management ikke er et selskab, der handles direkte på de nordiske børser, har udviklingen i den amerikanske alternative kapitalforvaltningssektor betydning for danske investorer, der enten har direkte aktiepositioner i amerikanske finansaktier eller eksponering via globale fonde og ETF’er med fokus på finanssektoren. Flere danske pensionsselskaber og formuende investorer har desuden i stigende grad allokeret kapital til alternative investeringsstrategier, herunder gennem samarbejder med eller investeringer i fonde forvaltet af selskaber som Ares.

Den opdaterede guidance kommer forud for den kommende regnskabssæson, hvor markedet generelt holder skarpt øje med, om de store amerikanske finansielle selskaber kan levere overraskelser i positiv retning efter en periode med usikkerhed om renteudvikling og kapitalmarkedernes aktivitet. Investorer bør dog holde sig for øje, at der på nuværende tidspunkt kun foreligger begrænset information om de nøjagtige forudsætninger bag Ares Managements opjusterede forventning, og at det fulde billede først vil stå klart, når selskabet offentliggør sit kvartalsregnskab.