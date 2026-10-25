Argentinsk dommer frikender Milei og ti andre i sagen om memecoinen LIBRA

Argentinas præsident Javier Milei slipper for en straffesag om memecoinen LIBRA. Fredag afviste den føderale dommer Marcelo Martinez de Giorgi efterforskningen, fordi han ikke fandt bevis for bedrageri i forbindelse med kryptovalutaens kollaps. Det oplyser kryptomediet CoinGape.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Afgørelsen omfatter ifølge The Block både Milei og 10 andre personer i sagen. CoinDesk beskriver det som et opgør med den kriminalretlige del af sagen: efterforskningen er lukket.
Dommeren fandt ingen strafbar vildledning i præsidentens opslag
Dommeren konkluderede i en afgørelse på 60 sider, at Mileis opslag, hvor han promoverede LIBRA-tokenet, ikke i sig selv udgjorde bedrageri, skriver The Block. Mediet gengiver dommerens formulering om, at der ikke var tale om "criminally relevant deception", altså vildledning af strafferetlig betydning.
CoinDesk tilføjer, at dommeren nåede frem til det resultat, selv om præsidentens støtte gav tokenet betydelig opmærksomhed. Det skiller to spørgsmål ad. At en kendt person skaber interesse for et aktiv, er ét forhold. At personen bevidst har vildledt købere, er et andet.
Langt dokument, kort konklusion om ét opslag
Dommerens kendelse fylder 60 sider og omfatter 11 personer: Milei og 10 andre. Om præsidenten konkluderede dommeren, at hans opslag om LIBRA ikke i sig selv udgjorde bedrageri.
Ingen af de brugte kilder oplyser beløb for tabene ved LIBRA-kollapset. De nævner heller ikke, hvem der stod bag udstedelsen af tokenet.
Memecoins bygger på opmærksomhed frem for indtjening
Sagen viser en risiko, der er værd at forstå for private investorer, uanset hvor de bor: en memecoin har typisk ingen forretning, ingen indtjening og intet udbytte bag sig. Prisen drives af omtale. Når en statsleder peger på et token, kan efterspørgslen stige hurtigt, men den kan forsvinde lige så hurtigt igen.
Afgørelsen handler om strafansvar. Den fastslår ikke, at LIBRA var en god eller dårlig investering, og den siger intet om, hvorvidt købere kan få penge tilbage. Den slår kun fast, at retten ikke fandt grundlag for at retsforfølge Milei og de 10 andre for bedrageri.
Kilderne oplyser ikke, om anklagemyndigheden kan eller vil anke kendelsen, og der er heller ingen oplysninger om sideløbende civile søgsmål.