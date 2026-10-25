Argentinsk dommer frikender Milei og ti andre i sagen om memecoinen LIBRA

En føderal dommer i Argentina lukkede fredag straffesagen mod præsident Javier Milei om memecoinen LIBRA og fandt ikke bevis for bedrageri ved kollapset.

Dommeren fandt ikke bevis for bedrageri i forbindelse med kryptovalutaens kollaps

→ Dommeren fandt ikke bevis for bedrageri i forbindelse med kryptovalutaens kollaps

Argentinas præsident Javier Milei slipper for en straffesag om memecoinen LIBRA. Fredag afviste den føderale dommer Marcelo Martinez de Giorgi efterforskningen, fordi han ikke fandt bevis for bedrageri i forbindelse med kryptovalutaens kollaps. Det oplyser kryptomediet CoinGape.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Afgørelsen omfatter ifølge The Block både Milei og 10 andre personer i sagen. CoinDesk beskriver det som et opgør med den kriminalretlige del af sagen: efterforskningen er lukket.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Dommeren fandt ingen strafbar vildledning i præsidentens opslag

Dommeren konkluderede i en afgørelse på 60 sider, at Mileis opslag, hvor han promoverede LIBRA-tokenet, ikke i sig selv udgjorde bedrageri, skriver The Block. Mediet gengiver dommerens formulering om, at der ikke var tale om "criminally relevant deception", altså vildledning af strafferetlig betydning.

CoinDesk tilføjer, at dommeren nåede frem til det resultat, selv om præsidentens støtte gav tokenet betydelig opmærksomhed. Det skiller to spørgsmål ad. At en kendt person skaber interesse for et aktiv, er ét forhold. At personen bevidst har vildledt købere, er et andet.

Langt dokument, kort konklusion om ét opslag

Dommerens kendelse fylder 60 sider og omfatter 11 personer: Milei og 10 andre. Om præsidenten konkluderede dommeren, at hans opslag om LIBRA ikke i sig selv udgjorde bedrageri.

Ingen af de brugte kilder oplyser beløb for tabene ved LIBRA-kollapset. De nævner heller ikke, hvem der stod bag udstedelsen af tokenet.

Memecoins bygger på opmærksomhed frem for indtjening

Sagen viser en risiko, der er værd at forstå for private investorer, uanset hvor de bor: en memecoin har typisk ingen forretning, ingen indtjening og intet udbytte bag sig. Prisen drives af omtale. Når en statsleder peger på et token, kan efterspørgslen stige hurtigt, men den kan forsvinde lige så hurtigt igen.

Afgørelsen handler om strafansvar. Den fastslår ikke, at LIBRA var en god eller dårlig investering, og den siger intet om, hvorvidt købere kan få penge tilbage. Den slår kun fast, at retten ikke fandt grundlag for at retsforfølge Milei og de 10 andre for bedrageri.

Kilderne oplyser ikke, om anklagemyndigheden kan eller vil anke kendelsen, og der er heller ingen oplysninger om sideløbende civile søgsmål.