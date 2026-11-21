Cathie Woods Ark Invest købte Anthropic-aktier for næsten 91 mio. dollar på første handelsdag og skar ned i staking-ETF'er på ethereum og solana.

Ark skar samtidig ned i staking-ETF'er på ethereum og solana

→ Ark skar samtidig ned i staking-ETF'er på ethereum og solana

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Kapitalforvalteren Ark Invest, der ledes af Cathie Wood, har købt 705.982 aktier i AI-selskabet Anthropic. Ifølge Bitcoinist skete købet på Anthropics første handelsdag på Nasdaq, og positionen havde en værdi på næsten 91 mio. dollar.

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Ark solgte også ud af andre beholdninger. Ifølge Bitcoinist reducerede selskabet sin eksponering mod børshandlede fonde, der giver staking-afkast på kryptovalutaerne ethereum og solana.

Ark flytter penge fra staking-fonde til Anthropic

En staking-fond er en ETF, der ejer kryptovaluta og stiller den til rådighed for netværkets validering mod en løbende belønning. Ark har i årevis profileret sig på både krypto og kunstig intelligens. Denne gang gik pengene den ene vej.

Bitcoinist beskriver salget som endnu en runde af justeringer i Arks porteføljer. Ingen af kilderne oplyser, hvor mange fondsandele der blev solgt, eller om provenuet direkte finansierede Anthropic-købet. Sammenhængen mellem de to handler er derfor ikke dokumenteret.

Crypto Briefing tolker købet som et strategisk skift i retning af AI og vurderer, at det kan påvirke, hvordan markedet ser på sektoren. Den vurdering hviler på Arks ry som en forvalter, mange følger tæt, og ikke på nye oplysninger om Anthropics forretning.

Børsoperatøren Nasdaq sluttede fredagen lavere

Anthropic valgte Nasdaq som handelsplads, og operatøren bag børsen er selv noteret. Ifølge NPinvestors kursdata lukkede Nasdaq-aktien fredag kl. 22.00 dansk tid i 102,92 dollar, et fald på 0,99 procent fra forrige lukkekurs på 103,95 dollar. Markedsværdien faldt dermed med ca. 572 mio. dollar til ca. 57,1 mia. dollar.

Den, der havde 10.000 kr. i aktien ved torsdagens lukning, sad fredag aften med 9.901 kr. før valutaudsving. Aktien handles til en P/E på 28,7 og ligger 7,7 procent under toppen for de seneste 52 uger. Kilderne knytter ikke kursbevægelsen til Anthropic-noteringen.

Et fondskøb viser en position, ikke et facit

Når en kendt forvalter køber på første handelsdag, læses det let som en anbefaling. Det er det ikke. Et køb fortæller, hvad Ark mener passer ind i sine egne fonde med deres egen risikoprofil, og siger intet om, hvilken risiko en privat investor tager ved at gå samme vej.

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Nyheden ændrer først og fremmest billedet af, hvor Ark lægger sine penge lige nu: mere AI og mindre krypto-staking. Uvist er stadig, hvor stor en del af porteføljerne Anthropic-positionen udgør, hvilke af Arks fonde der står for købet, og hvor meget der blev solgt i ether- og solana-fondene. Det, der står fast, er tallet 705.982 aktier til en værdi af næsten 91 mio. dollar.