Asiatiske aktier stiger efter svag amerikansk inflation – Kospi i front

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Aktiemarkederne i Asien steg torsdag, efter at friske amerikanske inflationstal kom ud svagere end ventet og dermed dæmpede frygten for yderligere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Sydkoreanske Kospi gik forrest med markante stigninger, mens teknologiaktier bredt set fik medvind fra en fornyet appetit på kunstig intelligens som investeringstema.

De positive takter i Asien fulgte i kølvandet på en handelsdag i USA, hvor Wall Street lukkede i plus efter offentliggørelsen af inflationstallet. Det fremgår af MarketWatch, at det især var Nasdaq, der trak indekset op, drevet af optimisme omkring AI-relaterede aktier. Samtidig viser data fra Investing.com, at dollaren svækkedes markant efter tallene, da investorerne nedjusterede deres forventninger til, hvor længe Federal Reserve vil holde renten oppe.

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Svagere CPI ændrer rentebilledet

Det amerikanske forbrugerprisindeks kom ind lavere end forventet, hvilket har fået markedet til at nedjustere sandsynligheden for, at Fed strammer pengepolitikken yderligere i den kommende periode. Det har historisk været en stærk trigger for risikoappetitten globalt, og reaktionen denne gang var ingen undtagelse: Både amerikanske og asiatiske aktier fandt støtte, mens dollaren gav terræn til andre store valutaer.

For danske investorer er bevægelsen relevant, fordi en svagere dollar og lavere renteforventninger typisk smitter af på det europæiske rentemarked og dermed også på prisfastsættelsen af danske vækst- og teknologiaktier i C25. Når amerikanske renteforventninger falder, plejer det at give luft til værdiansættelserne af selskaber med høj vækstprofil – herunder dele af den danske medicinal- og teknologisektor.

Kospi og AI-aktier i front

Den sydkoreanske Kospi-indeks var blandt de største vindere i den asiatiske handel, understøttet af en bredere fremgang i teknologisektoren. Ifølge kilder tæt på markedet er interessen for AI-relaterede aktier igen taget til, efter en periode med mere svingende kurser i halvlederindustrien. Investorerne holder nu særligt øje med chipsektoren efter flere volatile handelsdage, hvor både efterspørgsel og geopolitiske faktorer har påvirket kurserne.

Bevægelsen understreger, hvor tæt sammenkoblet den globale teknologisektor er blevet med AI-fortællingen. Selv mindre udsving i amerikanske rentedata kan derfor sende store bølger gennem asiatiske chip- og teknologiaktier, som mange danske investorer i dag har eksponering mod via globale indeksfonde og teknologitunge porteføljer.

Olien stiger for tredje dag i træk

Samtidig med aktiefremgangen steg oliepriserne for tredje handelsdag i træk, drevet af tiltagende spændinger i Mellemøsten. Den fortsatte usikkerhed omkring situationen ved Hormuz-strædet holder markedet på tæerne, og olieprisstigningerne udgør en modvægt til den ellers positive stemning skabt af de svage inflationstal.

Højere oliepriser kan på sigt lægge en dæmper på de netop forbedrede inflationsudsigter, hvis energipriserne fortsætter opad. Det er en dynamik, som Fed-repræsentanter fortsat holder øje med, og flere centralbankfolk har gentaget, at man ikke slækker på inflationsbekæmpelsen, selv om de seneste tal var positive. For danske forbrugere og virksomheder betyder stigende oliepriser desuden potentielt dyrere brændstof og transportomkostninger, hvilket kan smitte af på den hjemlige inflation.

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Samlet set tegner billedet sig af et globalt marked, hvor investorerne balancerer mellem lettelse over aftagende inflationspres og bekymring over geopolitisk uro og stigende energipriser. Den kombination vil sandsynligvis fortsætte med at præge både aktie-, valuta- og råvaremarkederne i de kommende uger, og danske investorer bør holde øje med både amerikanske rentesignaler og udviklingen i Mellemøsten som centrale pejlemærker for markedsretningen.

Kilder: Economictimes, Investing.com, MarketWatch