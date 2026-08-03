Asiatiske aktier stiger mens olien dykker på Iran-håb – USA holder lukket

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De amerikanske børser holder lukket i dag på grund af en helligdag, hvilket giver de asiatiske markeder frit spil til at sætte dagsordenen. Flere asiatiske aktieindeks retter sig efter dagens åbning, mens olieprisen falder mærkbart på fornyede forhåbninger om en aftale med Iran, skriver Investing.com.

Samtidig har den japanske yen styrket sig efter en sjælden fælles valutaintervention fra USA og Japan, der begge har bekræftet aktionen. Den koordinerede indgriben skal bremse yennens fald mod flerårige lavpunkter og fungerer som et klart signal til spekulative investorer om ikke at satse yderligere på en svækket valuta, fremgår det af oplysninger gengivet af Economic Times.

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Olien falder på Iran-håb

Oliepriserne er faldet betydeligt, efter at markedet har taget imod tegn på, at fredsforhandlinger med Iran kan være tættere på end tidligere antaget. Et gennembrud i konflikten vil potentielt kunne øge udbuddet af iransk olie på verdensmarkedet, hvilket presser priserne ned allerede nu på forventningen alene.

Reaktionen på de finansielle markeder er dog langt fra ensartet. Mens amerikanske futures er steget på baggrund af de positive Iran-signaler, har de asiatiske markeder overordnet vist et mere blandet billede, hvor nogle indeks er faldet trods de globale strømninger.

Yenen i fokus efter fælles intervention

Den japanske valuta har i en længere periode været under pres og har handlet nær flerårige lavpunkter over for dollaren. Den bekræftede fælles intervention fra amerikanske og japanske myndigheder markerer en usædvanlig og direkte handling for at støtte yenen – en manøvre, der historisk kun anvendes, når myndighederne vurderer, at valutabevægelserne er blevet for voldsomme eller ukontrollerede.

For danske investorer med eksponering mod japanske aktier eller valutafølsomme fonde er udviklingen relevant, da en stærkere yen kan påvirke afkastet på investeringer i japanske selskaber, når værdien omregnes til danske kroner. Samtidig kan et fald i olieprisen give luft til inflationsudsigterne globalt, hvilket i sidste ende også har betydning for rentemarkedet i Europa.

Hvad betyder det for markederne fremover

Med amerikanske børser lukket i dag vil investorer formentlig kigge mod udviklingen i Asien og olieprisen for at få en indikation af, hvordan stemningen ser ud, når Wall Street igen åbner. Skulle Iran-forhandlingerne rent faktisk resultere i en konkret aftale, kan det få yderligere betydning for både energipriser og de bredere aktiemarkeder i den kommende tid.

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Kilder: Investing.com, Economictimes