Asiatiske aktier stiger på tech-comeback – Japan halter efter yen-indgreb

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KIOXIA23.BK 6,70 ▲ +3,08% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Asiatiske aktiemarkeder steg tirsdag, efter at en genopblusset teknologioptimisme fra Wall Street smittede af på regionen. Investorer trak vejret ud, efter at en periode med hård udsalg i AI-relaterede aktier ser ud til at have fundet en foreløbig bund. Men billedet var ikke ensartet: Japan var blandt de svageste markeder, hvor både en akut valutaintervention og skuffende udmeldinger fra en central chipproducent lagde en dæmper på stemningen.

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Ifølge Investing.com fulgte de asiatiske markeder generelt trop med en fremgang på Wall Street, hvor teknologiaktier trak an efter ugers turbulens omkring værdiansættelserne i AI-sektoren. Samme tendens beskrives af Economic Times, der peger på, at investorerne nu i højere grad kigger mod konkrete regnskaber og makroøkonomiske nøgletal – herunder en overraskende stærk amerikansk industriaktivitet – frem for de rene kapitalstrømme, der har domineret markedet i den seneste tid.

Japan sakker bagud efter valutaindgreb

Mens de fleste asiatiske børser fulgte den positive tendens, var Japans Nikkei blandt undtagelserne. Ifølge BeInCrypto absorberede det japanske indeks chokket fra en nylig yen-intervention med kun beskedne tab, men usikkerheden om Bank of Japans videre kurs presser fortsat markedet. Yenen har været under kraftigt pres, efter at japanske og amerikanske myndigheder tidligere har grebet ind for at understøtte valutaen.

Economic Times bekræfter, at yenen er stabiliseret efter de interventionsdrevne udsving, men understreger samtidig, at usikkerheden om centralbankens fremtidige rentepolitik holder investorerne på tæerne. En stærkere yen kan i teorien gavne japanske forbrugere, men den rammer samtidig eksportorienterede selskaber, hvis indtjening bliver mindre værd, når den omregnes til hjemlig valuta.

Kioxia sender advarselssignal om flere problemer

Et konkret eksempel på Japans sårbarhed er halvlederselskabet Kioxia, en af verdens største producenter af NAND-flashhukommelse. Ifølge BeInCrypto skuffede selskabet markedet med en svagere guidance end ventet, hvilket har efterladt aktien særligt eksponeret over for yderligere risici knyttet til Bank of Japans pengepolitik.

Kioxia er en central spiller i den globale forsyningskæde for hukommelseschips, der bruges i alt fra smartphones til datacentre – og dermed også en indirekte indikator for efterspørgslen efter hardware til AI-infrastruktur. En svag guidance fra netop dette selskab kan derfor tolkes som et signal om, at dele af hardwaresektoren endnu ikke har set den fulde effekt af den seneste AI-relaterede usikkerhed.

Fokus flytter sig mod indtjening og makrotal

Ifølge Economic Times venter markedet nu på en travl uge med regnskaber fra store selskaber, hvor investorerne særligt vil holde øje med, om de enorme investeringer i AI-infrastruktur begynder at kunne aflæses direkte i indtjeningen. Samtidig faldt oliepriserne i takt med aftagende spændinger i Mellemøsten, hvilket yderligere har bidraget til den mere afdæmpede risikoappetit i markedet.

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. Dels har den seneste tids AI-udsalg og efterfølgende stabilisering direkte betydning for kurserne på danske og europæiske teknologi- og techrelaterede aktier, der ofte følger de amerikanske og asiatiske markeder tæt. Dels illustrerer episoden med yen og Kioxia, hvor følsomme både valutamarkeder og enkeltselskaber kan være over for pengepolitiske indgreb – en dynamik, der også kan få betydning, hvis lignende scenarier opstår i andre valutaer eller centralbanker fremover.

Læs også: USA og Japan i fælles valutaindgreb: Yenen stiger, dollar taber pusten

Kilder: Investing.com, Beincrypto, Economictimes