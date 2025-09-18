Asiatiske markeder stiger kraftigt efter rentenedsættelse fra Fed; Nikkei fører an til nyt højdepunkt

De fleste asiatiske aktiemarkeder steg torsdag, hvor Japan førte an til et nyt rekordhøjt niveau. Opgangen blev primært drevet af en beslutning fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, om at sænke sin benchmarkrente, hvilket antændte risikoappetitten og udløste en bred kapitalbevægelse til globale aktier. Bevægelsen signalerer et vigtigt vendepunkt i den globale pengepolitik og har skabt en stærk medvind for eksportorienterede økonomier i hele regionen.

Lavere amerikanske renter antænder de japanske og koreanske markeder

I Tokyo steg Nikkei 225 til et nyt rekordhøjt niveau og cementerede sin position som et af verdens bedst præsterende indeks. Opgangen blev drevet af en svagere yen, hvilket øger rentabiliteten for Japans største eksportører, og en fornyet tilstrømning af udenlandsk kapital, der søger højere afkast, efterhånden som renterne på amerikanske statsobligationer falder. Det bredere TOPIX-indeks oplevede også gevinster, anført af teknologi- og energiaktier. I Seoul steg KOSPI-indekset kraftigt, hvor tunge chipproducenter som SK Hynix og Samsung Electronics nød godt af fornyet optimisme omkring fremtiden for kunstig intelligens.

Kinas dobbelte fortælling: Politik og indenlandsk teknologi

De kinesiske markeder præsenterede en mere kompleks, dobbelt fortælling. Mens nøgleindeks som Shanghai Composite og CSI 300 ramte nye årtihøjdepunkter på bredt baserede gevinster, forblev investorstemningen i teknologisektoren ustabil. En rapport fra Financial Times indikerede, at Kinas internetregulator havde instrueret indenlandske teknologivirksomheder i at stoppe med at købe Nvidias AI-chips, hvilket skabte en kortsigtet modvind. Dette blev dog i høj grad opvejet af en stigning i indenlandske chipproduktions- og AI-aktier, herunder Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) og Baidu, da investorer satsede på succesen med Kinas pres for teknologisk selvforsyning.

Outliers drevet af indenlandske fundamentale forhold

I en skarp kontrast til den regionale stigning faldt de australske og newzealandske markeder, drevet af indenlandske faktorer. Australske aktier blev trukket ned af et fald i energisektoren og en svagere end forventet jobrapport, der signalerede et afmattende arbejdsmarked. I New Zealand faldt NZX 50-indekset, efter at data viste, at landets bruttonationalprodukt faldt med mere end forventet 0,9% i andet kvartal. Begge rapporter har øget presset på deres respektive centralbanker for at accelerere pengepolitiske lempelser for at stimulere deres økonomier, hvilket giver en modfortælling til den Fed-drevne globale optrend.